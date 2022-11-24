"Вчера случился блэкаут": Галущенко сообщил, когда, энергосистему Украины стабилизируют — Finance.ua
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"Вчера случился блэкаут": Галущенко сообщил, когда, энергосистему Украины стабилизируют

Энергетика
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В среду, 24 ноября, случился блэкаут в энергосистеме Украины. Впрочем, ее уже удалось восстановить, вечером заработают атомные электростанции.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, энергетическую систему Украины удалось объединить около 4:00. К вечеру дефицит в энергосистеме должен сократиться.
«Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера случился блэкаут в нашей энергосистеме из-за этих произошедших обстрелов. В 4:00 утра удалось соединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит», — пояснил министр.
Вместе с тем заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что по состоянию на утро 16 регионов вновь были запитанны. Ночью стало известно о заживления Одесской, Запорожской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также Киева. На утро Тимошенко сообщил о восстановлении электроэнергии еще двух регионов — Кировоградской и Винницкой областей.
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По данным Тимошенко, в большинстве областей критическая инфраструктура (в частности, водо- и теплоснабжение) уже полностью подключены к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.

Справка Finance.ua:

  • 23 ноября 2022 года Россия атаковала Украину ракетами. Отмечается, что под массированный обстрел попали несколько областей. Известно, что только в Киевской области в результате атаки пострадали более 30 человек.
  • Из-за ударом в ряде областей возникли серьезные проблемы с электроэнергией. Так, в Киеве вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. Еще во время атаки в столице начались экстренные отключения электроэнергии.
  • Вражеские обстрелы спровоцировали блэкаут. В Укрэнерго предупреждали, что восстановительные работы могут затянуться на сутки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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