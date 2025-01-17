Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ

Личные финансы
11
Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ
Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ
В Пенсионном Фонде рассказали, можно ли сделать благотворительный взнос женщине ВПЛ, если она получает пенсию по инвалидности.
Читайте также
Сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу пенсионера возможно независимо от вида, размера и времени назначения ему пенсии.
В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования, то есть пожертвования определенному получателю, 70% суммы направляется на выплату самому пенсионеру, остальные (30% суммы пожертвования) используются как финансовый ресурс на выплату пенсии.
Читайте также
Что нужно сделать
Для осуществления благотворительного пожертвования меценат должен воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua/ (без авторизации, без внесения личных данных того сервиса, кто оставит платеж).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.