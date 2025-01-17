Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ — Finance.ua

Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ Сегодня 19:15 — Личные финансы

Благотворительная пенсия: как сделать взнос для ВПЛ

В Пенсионном Фонде рассказали , можно ли сделать благотворительный взнос женщине ВПЛ, если она получает пенсию по инвалидности.

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Сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу пенсионера возможно независимо от вида, размера и времени назначения ему пенсии.

В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования, то есть пожертвования определенному получателю, 70% суммы направляется на выплату самому пенсионеру, остальные (30% суммы пожертвования) используются как финансовый ресурс на выплату пенсии.

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Что нужно сделать

Для осуществления благотворительного пожертвования меценат должен воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua/ (без авторизации, без внесения личных данных того сервиса, кто оставит платеж).

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