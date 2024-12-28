Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими — Finance.ua

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Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими

Личные финансы
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Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими
Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими
Участники боевых действий из числа гражданских лиц, которые в начале полномасштабного российского вторжения стали на защиту Украины, однако не успели оформиться в официальные военные формирования или правоохранительные органы, смогут получать пенсии на уровне с военнослужащими. А семьи погибших Защитников и Защитниц Украины из числа добровольцев получат возможность получать пенсии по потере кормильца наравне с семьями погибших военнослужащих.
Это предусмотрено законопроектом 11 116, который Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом.
Так, законопроектом регулируются нормы относительно социальных гарантий, в частности, пенсионного обеспечения, гражданским лицам, которые добровольно встали на защиту Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях, однако не успели вступить в ряды ВСУ, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований или правоохранительных органов.

Кого это касается?

  • участников боевых действий из числа гражданских лиц, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите страны — назначаются пенсии наравне с военнослужащими срочной службы;
  • члены семей лиц, которые погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите страны — назначаются пенсии в случае потери кормильца наравне с членами семей военнослужащих срочной службы;
  • участников боевых действий из числа гражданских лиц — назначаются досрочные пенсии по возрасту участникам боевых действий.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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