Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими — Finance.ua

Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими Сегодня 19:00 — Личные финансы

Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими

Участники боевых действий из числа гражданских лиц, которые в начале полномасштабного российского вторжения стали на защиту Украины, однако не успели оформиться в официальные военные формирования или правоохранительные органы, смогут получать пенсии на уровне с военнослужащими. А семьи погибших Защитников и Защитниц Украины из числа добровольцев получат возможность получать пенсии по потере кормильца наравне с семьями погибших военнослужащих.

Это предусмотрено законопроектом 11 116 , который Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом.

Так, законопроектом регулируются нормы относительно социальных гарантий, в частности, пенсионного обеспечения, гражданским лицам, которые добровольно встали на защиту Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях, однако не успели вступить в ряды ВСУ, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований или правоохранительных органов.

Кого это касается?

участников боевых действий из числа гражданских лиц, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите страны — назначаются пенсии наравне с военнослужащими срочной службы;

члены семей лиц, которые погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите страны — назначаются пенсии в случае потери кормильца наравне с членами семей военнослужащих срочной службы;

участников боевых действий из числа гражданских лиц — назначаются досрочные пенсии по возрасту участникам боевых действий.

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