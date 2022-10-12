Благодаря лимитам украинцы за рубежом стали снимать вдвое меньше наличности — НБУ Сегодня 15:01 — Валюта

Объемы снятия наличных украинцами, которые вынужденно находятся за границей, сократились вдвое благодаря введению Национальным банком Украины лимитов на соответствующие операции.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос Экономической правды.

Так, если в мае объем операций по обналичиванию с украинских карт за рубежом достигал эквивалент 35 млрд грн, то по итогам августа он сократился до 16,92 млрд грн. Для сравнения, к началу широкомасштабного вторжения россии в январе этого года соответствующий показатель составлял эквивалент 1,2 млрд грн.

Читайте также Курс доллара к мировым валютам поднялся до максимума за 20 лет после ракетного обстрела Украины

Как следствие, в Нацбанке считают, что им удалось по меньшей мере снизить масштабы непроизводительного вывода валюты из Украины в обход ограничений, в частности так называемого «карточного туризма».

«Уменьшению масштабов так называемого „карточного туризма“ также способствовало предоставление возможности гражданам с 21 июля покупать безналичную иностранную валюту объемом до 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц с одновременным вложением на депозит на три месяца, а также расширение соответствующего лимита до 100 тыс. грн (в эквиваленте) с 1 октября 2022 года», — отмечают в НБУ.

В то же время, там добавляют, что точно оценить объемы непроизводительного оттока капитала невозможно, ведь одни и те же операции могут использоваться как на критические цели, так и с целью выведения капитала из страны.

Накануне глава правления Райффайзен банк а Александр Писарук сообщил о том, что в его банке видят тенденции возвращения «карточного туризма».

Читайте также Озвучена причина, по которой в Украине растет курс доллара

«После повышения официального курса объемы кардинально и резко упали. Так было несколько месяцев, но кажется, что сейчас „карточный туризм“ начинается снова. Еще очень рано делать выводы, потому что это очень свежий тренд. Отчасти это связано с разницей между курсами черного рынка и Нацбанка», — заявил он.

В то же время в Национальном банке не предоставили данных по объемам операций по снятию наличных украинцами за рубежом за сентябрь, поскольку по состоянию на дату дачи ответа такая информация была недоступна.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.