Благодаря лимитам украинцы за рубежом стали снимать вдвое меньше наличности — НБУ — Finance.ua
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Благодаря лимитам украинцы за рубежом стали снимать вдвое меньше наличности — НБУ

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Объемы снятия наличных украинцами, которые вынужденно находятся за границей, сократились вдвое благодаря введению Национальным банком Украины лимитов на соответствующие операции.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос Экономической правды.
Так, если в мае объем операций по обналичиванию с украинских карт за рубежом достигал эквивалент 35 млрд грн, то по итогам августа он сократился до 16,92 млрд грн. Для сравнения, к началу широкомасштабного вторжения россии в январе этого года соответствующий показатель составлял эквивалент 1,2 млрд грн.
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Как следствие, в Нацбанке считают, что им удалось по меньшей мере снизить масштабы непроизводительного вывода валюты из Украины в обход ограничений, в частности так называемого «карточного туризма».
«Уменьшению масштабов так называемого „карточного туризма“ также способствовало предоставление возможности гражданам с 21 июля покупать безналичную иностранную валюту объемом до 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц с одновременным вложением на депозит на три месяца, а также расширение соответствующего лимита до 100 тыс. грн (в эквиваленте) с 1 октября 2022 года», — отмечают в НБУ.
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В то же время, там добавляют, что точно оценить объемы непроизводительного оттока капитала невозможно, ведь одни и те же операции могут использоваться как на критические цели, так и с целью выведения капитала из страны.
Накануне глава правления Райффайзен банка Александр Писарук сообщил о том, что в его банке видят тенденции возвращения «карточного туризма».
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«После повышения официального курса объемы кардинально и резко упали. Так было несколько месяцев, но кажется, что сейчас „карточный туризм“ начинается снова. Еще очень рано делать выводы, потому что это очень свежий тренд. Отчасти это связано с разницей между курсами черного рынка и Нацбанка», — заявил он.
В то же время в Национальном банке не предоставили данных по объемам операций по снятию наличных украинцами за рубежом за сентябрь, поскольку по состоянию на дату дачи ответа такая информация была недоступна.
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По материалам:
Економічна Правда
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