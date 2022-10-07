Озвучена причина, по которой в Украине растет курс доллара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Озвучена причина, по которой в Украине растет курс доллара

Валюта
429
В среднем на войну Украина тратит около 130 миллиардов гривен в месяц. Это огромная сумма средств, которая не может не влиять на рост курса доллара.
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 канал.
«В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривен, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривен», — заявил он.
Узнать курсы валют 🤑
Нардеп добавил, что именно в этом конфликт между Национальным банком и Министерством финансов. По его словам, когда первый печатает гривны, в Украине растет курс: «Дальше идут сложные конструкции макроэкономической стабильности».

Справка Finance.ua:

  • С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи.
  • США предоставляют 55 млн дол. Украине на подготовку к зиме. 55 миллионов долларов американской помощи пойдут на поддержку отопительной инфраструктуры Украины, ремонт труб и другого оборудования теплосетей, чтобы подготовить к зиме дома, больницы, школы и предприятия. Об этом объявила администратор Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.