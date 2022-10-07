Озвучена причина, по которой в Украине растет курс доллара — Finance.ua

Озвучена причина, по которой в Украине растет курс доллара Сегодня 12:00 — Валюта

В среднем на войну Украина тратит около 130 миллиардов гривен в месяц. Это огромная сумма средств, которая не может не влиять на рост курса доллара

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 канал

«В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривен, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривен», — заявил он.

Нардеп добавил, что именно в этом конфликт между Национальным банком и Министерством финансов. По его словам, когда первый печатает гривны, в Украине растет курс: «Дальше идут сложные конструкции макроэкономической стабильности».

Справка Finance.ua:

С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи.

США предоставляют 55 млн дол. Украине на подготовку к зиме. 55 миллионов долларов американской помощи пойдут на поддержку отопительной инфраструктуры Украины, ремонт труб и другого оборудования теплосетей, чтобы подготовить к зиме дома, больницы, школы и предприятия. Об этом объявила администратор Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр.

УНІАН По материалам:

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