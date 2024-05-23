Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро — Finance.ua
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Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро

Казна и Политика
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Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро
Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро
За два года действия «коридоров солидарности» от ЕС украинская экономика получила до 50 миллиардов евро поступлений.
Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по транспорту Адины Велян.
«Два года назад „коридоры солидарности“ позволили реорганизовать логистические пути через Восточную Европу, чтобы обеспечить дееспособность экономики Украины и Молдовы и избежать глобального продовольственного кризиса. В настоящее время они обеспечили около 50 миллиардов евро поступлений в экономику Украины. В то же время они укрепили экономические связи. Украины из ЕС, импорт из которого на сегодняшний день составляет около 107 миллиардов евро», — отметила Велян.
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По данным Еврокомиссии, использование «коридоров солидарности» позволило Украине экспортировать на внешние рынки более 136 миллионов тонн продукции, включая зерно, минералы и сталь, и ввезти более 52 миллионов тонн товаров, включая горючее, автомобили, удобрения, военную и гуманитарную помощь.
Напомним, в мае 2022 года Еврокомиссия запустила План действий «Пути солидарности» для создания альтернативных логистических маршрутов через железнодорожные, автомобильные и внутренние водные пути, известные как «коридоры солидарности».
По материалам:
Економічна Правда
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