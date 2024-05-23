Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро — Finance.ua

Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Благодаря «коридорам солидарности» украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро

За два года действия «коридоров солидарности» от ЕС украинская экономика получила до 50 миллиардов евро поступлений.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по транспорту Адины Велян.

«Два года назад „коридоры солидарности“ позволили реорганизовать логистические пути через Восточную Европу, чтобы обеспечить дееспособность экономики Украины и Молдовы и избежать глобального продовольственного кризиса. В настоящее время они обеспечили около 50 миллиардов евро поступлений в экономику Украины. В то же время они укрепили экономические связи. Украины из ЕС, импорт из которого на сегодняшний день составляет около 107 миллиардов евро», — отметила Велян.

По данным Еврокомиссии, использование «коридоров солидарности» позволило Украине экспортировать на внешние рынки более 136 миллионов тонн продукции, включая зерно, минералы и сталь, и ввезти более 52 миллионов тонн товаров, включая горючее, автомобили, удобрения, военную и гуманитарную помощь.

Напомним, в мае 2022 года Еврокомиссия запустила План действий «Пути солидарности» для создания альтернативных логистических маршрутов через железнодорожные, автомобильные и внутренние водные пути, известные как «коридоры солидарности».

Економічна Правда По материалам:

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