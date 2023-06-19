BlackRock и JPMorgan помогут Украине создать банк восстановления страны — Finance.ua

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BlackRock и JPMorgan помогут Украине создать банк восстановления страны

Казна и Политика
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BlackRock и JPMorgan помогут Украине создать банк восстановления страны
BlackRock и JPMorgan помогут Украине создать банк восстановления страны
Инвестиционная компания BlackRock банковский холдинг JPMorgan совместно поможет украинскому правительству создать банк реконструкции. Он будет заниматься тем, что будет направлять средства в проекты восстановления. Ожидается, что удастся привлечь «сотни миллиардов долларов» частных инвестиций.
Об этом сообщает британская ежедневная газета Financial Times.
Банк или Фонд развития Украины находится на стадии планирования. По всей вероятности, его запустят уже после окончания войны. До этого времени у инвесторов будет возможность предварительно ознакомиться с планом работы банка.
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«Очень много современных долгосрочных проблем лучше решать с помощью смешанного финансирования, и это один из таких случаев. Нам нужны такие инструменты, чтобы мобилизовать капитал в больших объемах», — прокомментировал вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд.
BlackRock и JPMorgan будут предоставлять свои услуги для создания банка, хотя, как отмечают в FT, это позволит им оценить будущий инвестиционный климат в стране.
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BlackRock посоветовал правительству создать такой банк, чтобы найти инвестиции для таких секторов как инфраструктура, климат и сельское хозяйство, и сделать их привлекательными для пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов и кредиторов.
«Фонд создается, чтобы также предоставить инвесторам государственного и частного секторов возможность инвестировать в конкретные проекты и секторы. Будут разные отраслевые фонды, которые фонд определил как приоритетные для Украины. Целью является максимизация участия в капитале», — уточнил глава отдела рынков долгового капитала JPMorgan для Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки Штефан Вайлер.
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По последним подсчетам Всемирного банка, Украине для восстановления и реконструкции нужно минимум $411 млрд. Учреждение считает целесообразным предоставление помощи на восстановление Украины еще до окончания войны.
Одним из источников финансирования восстановления станут замороженные активы рф. Первой европейской страной, одобрившей основы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины, стала Эстония.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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