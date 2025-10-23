0 800 307 555
Бизнесу упростили оформление актов предоставленных услуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14023 , которым должны упростить бизнесу оформление первичных документов по предоставлению услуг.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Как отметил инициатор документа, нардеп Даниил Гетманцев, «законопроект подготовлен по запросу бизнеса, чтобы упростить процесс документооборота».

Что изменится

Законопроект предусматривает, что при оформлении акта предоставленных услуг будут необязательными следующие реквизиты:
  • должность,
  • фамилия,
  • и/или личная подпись лица, ответственного за осуществление хозяйственной операции со стороны заказчика услуги.
Такая норма будет действовать при условии, что:
  • такой порядок оформления первичных документов предусмотрен договором,
  • а стоимость оказанных услуг была оплачена заказчиком в полном объеме в безналичной форме.
В то же время указанные положения не распространяются на требования к оформлению первичных документов о предоставлении услуг, оплаченных за счет бюджетных средств. В этом случае соблюдаются действующие требования к их оформлению.
Соответствующие изменения вносятся в статью 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
Ранее Finance.ua сообщал, что правительство планирует отменить акты выполненных работ — суммарная экономия украинского бизнеса за счет отмены актов оценивается на уровне 20 млрд гривен в год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
