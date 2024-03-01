Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб — Finance.ua

Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб

Украинские предприниматели смогут официально использовать в своих торговых марках название государства, его международный код, а также имитацию малого Государственного Герба.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Соответствующий приказ № 19 944, регулирующий процесс получения соответствующих разрешений, Министерство экономики Украины приняло 27 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Данный приказ создает правовые условия для деятельности Комиссии по предоставлению разрешения на использование в торговой марке официального названия и международного буквенного кода Украины и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины.

Деятельность Комиссии будет способствовать защите национальной символики и соответствия использования официальных символов государства в коммерческих целях.

«Министерство продолжает работу по усовершенствованию нормативно-правового регулирования функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. Новеллой приказа стало то, что не только граждане, но и юридические лица, созданные в установленном законодательством Украины порядке, смогут теперь реализовать свое право на использование в торговых марках официального названия и международного буквенного кода государства Украина и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины. Впервые заявители имеют возможность получить разрешение на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины, обратившись в эту Комиссию», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

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