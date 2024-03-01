Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб

Казна и Политика
22
Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб
Бизнесу разрешили использовать в своих торговых марках название Украины и ее герб
Украинские предприниматели смогут официально использовать в своих торговых марках название государства, его международный код, а также имитацию малого Государственного Герба.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Соответствующий приказ № 19 944, регулирующий процесс получения соответствующих разрешений, Министерство экономики Украины приняло 27 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.
Читайте также
Данный приказ создает правовые условия для деятельности Комиссии по предоставлению разрешения на использование в торговой марке официального названия и международного буквенного кода Украины и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины.
Деятельность Комиссии будет способствовать защите национальной символики и соответствия использования официальных символов государства в коммерческих целях.
Читайте также
«Министерство продолжает работу по усовершенствованию нормативно-правового регулирования функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. Новеллой приказа стало то, что не только граждане, но и юридические лица, созданные в установленном законодательством Украины порядке, смогут теперь реализовать свое право на использование в торговых марках официального названия и международного буквенного кода государства Украина и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины. Впервые заявители имеют возможность получить разрешение на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины, обратившись в эту Комиссию», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.