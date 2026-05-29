Бизнесу дали дедлайн на подтверждение статуса критичности

Бизнес должен подтвердить статус критичности до 1 сентября
Предприятия получат три месяца до 1 сентября для подтверждения статуса критически важных по обновленным правилам бронирования работников.
Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам министра, процедура подтверждения статуса не должна быть сложной, поскольку механизм для бизнеса уже ясен, а необходимые пакеты документов подготовлены.
Соболев отметил, что процесс не должен длиться дольше, чем во время предыдущего переутверждения в декабре 2024 года. Тогда у предприятий также было три месяца для переоформления статуса критичности.
Статус критичности будут пересматривать раз в полтора года

Соболев подчеркнул, что предприятия не должны постоянно подтверждать этот статус, а пересмотр раз в полтора года в условиях военного положения считает справедливым, поскольку ситуация меняется.
Он также отрицает утверждение о падении ВВП, отметив, что в прошлом году экономика выросла почти на 2%, а средняя зарплата реально, сверх инфляции, повысилась еще на 7%.

Изменения в правилах бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий.
Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.
Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и которые работают по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.
Министр экономики Алексей Соболев позже заявил, что Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года.
«Это будут точечные изменения, отраслевые критерии, которые для небольшой доли компаний региональные администрации и министерства должны пересмотреть и посмотреть, действительно ли эти компании и критерии соответствуют критической необходимости для того, чтобы сбалансировать это для нужд Сил обороны и для экономики. Но основной эффект на то, какие компании бронируются, от двух критериев — зарплаты и отсрочки за совместительство», — заявил он.
