Бизнесу дали дедлайн на подтверждение статуса критичности Сегодня 15:06

Бизнес должен подтвердить статус критичности до 1 сентября

Предприятия получат три месяца до 1 сентября для подтверждения статуса критически важных по обновленным правилам бронирования работников.

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, процедура подтверждения статуса не должна быть сложной, поскольку механизм для бизнеса уже ясен, а необходимые пакеты документов подготовлены.

Соболев отметил, что процесс не должен длиться дольше, чем во время предыдущего переутверждения в декабре 2024 года. Тогда у предприятий также было три месяца для переоформления статуса критичности.

Статус критичности будут пересматривать раз в полтора года

Соболев подчеркнул, что предприятия не должны постоянно подтверждать этот статус, а пересмотр раз в полтора года в условиях военного положения считает справедливым, поскольку ситуация меняется.

Он также отрицает утверждение о падении ВВП, отметив, что в прошлом году экономика выросла почти на 2%, а средняя зарплата реально, сверх инфляции, повысилась еще на 7%.

Изменения в правилах бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий.

Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и которые работают по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.

Министр экономики Алексей Соболев позже заявил , что Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года.

«Это будут точечные изменения, отраслевые критерии, которые для небольшой доли компаний региональные администрации и министерства должны пересмотреть и посмотреть, действительно ли эти компании и критерии соответствуют критической необходимости для того, чтобы сбалансировать это для нужд Сил обороны и для экономики. Но основной эффект на то, какие компании бронируются, от двух критериев — зарплаты и отсрочки за совместительство», — заявил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.