Бизнес в октябре смягчил оценку деловой активности — опрос НБУ Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес в октябре смягчил оценку деловой активности — опрос НБУ

Оптимистические прогнозы относительно международного финансирования, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия положительно влияли на ожидания бизнеса.

Об этом говорится в опросе НБУ.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику, удорожание горючего из-за повышения ставок акцизного сбора, дефицит квалифицированных кадров, ускорение темпов инфляции.

Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

В октябре 2024 года ИОДА вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49.4 по сравнению с 48.7 в сентябре.

Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили самые оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточному предложению товаров и налаживанию логистики: секторальный индекс в октябре составил 51.9 (в сентябре — 52.1). Торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а ухудшили оценки по запасам/остаткам товаров для продажи. Предприятия торговли по-прежнему были настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост затрат на энергию, оплату труда и логистику: секторальный индекс в октябре составил 49.8 (в сентябре — 50.3). Респонденты и дальше ожидали увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, а также смягчили оценки объемов незавершенного производства и остатков готовой продукции. В то же время несколько ослабли ожидания объемов новых экспортных заказов на продукцию.

Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры: секторальный индекс в октябре составил 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре.

Строители ожидали дальнейшего увеличения объема строительства, но несколько ослабили ожидания роста объема новых заказов и объема закупки сырья и материалов. Участники опроса более уверенно прогнозировали увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне снижения оценок роста их ожидаемой стоимости.

Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили наиболее сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47.2 в октябре (в сентябре — 44.6).

Респонденты впервые за полгода ожидали незначительного увеличения объема новых заказов на услуги и в то же время менее сдержанно оценили объемы предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения численности персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг — наоборот, их замедление.

Справка Finance.ua:

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности — секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

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