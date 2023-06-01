Бизнес сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности, - опрос НБУ — Finance.ua

Бизнес сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности, - опрос НБУ Сегодня 17:42

Бизнес сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности, - опрос НБУ

Бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну.

Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте-мае 2022 года.

Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в частности, благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление курса гривны способствовали позитивным настроениям респондентов относительно экономических результатов в ближайшей перспективе.

В мае 2023 года ИОДА остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50.5 против 51.5 в апреле.

Ожидания предприятий разных отраслей

Предприятия строительства существенно по сравнению с другими секторами улучшили оценки и впервые за полтора года ожидали роста своих экономических результатов, учитывая сезонный фактор, постепенное возобновление работы большинства отечественных производителей строительных материалов и оживление спроса: секторальный индекс в мае составил 51.3 (в апреле — 44.9).

Респонденты ожидали роста объема строительства и закупки сырья и материалов, а также не прогнозировали изменения объема новых заказов.

Строители существенно усилили свои ожидания роста закупки услуг подрядчиков и незначительно улучшили прогнозы относительно доступности подрядчиков.

Предприятия торговли несколько ослабили, но сохранили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая оживление потребительского спроса и замедление инфляции: секторальный индекс в мае составил 52.7 по сравнению с 57.6 в апреле.

Респонденты сохранили высокие оценки по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи.

В то же время они были настроены на более медленное подорожание товаров, закупленных для продажи, ослабили свои оценки роста закупочных цен и возобновили ожидания снижения торговой маржи.

Предприятия промышленности третий месяц подряд ожидали роста своих экономических результатов благодаря надежному энергоснабжению и новым логистическим путям: секторальный индекс в мае составил 50.4 по сравнению с 50.5 в апреле.

Респонденты более высокими темпами, чем месяц назад, ожидали роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

В то же время несколько усилились негативные оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов).

Предприятия сферы услуг единственные среди других секторов сохранили негативные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 48.9 по сравнению с 48.8 в апреле.

Респонденты второй месяц подряд прогнозировали рост объема предоставленных услуг и впервые с октября 2021 года ожидали увеличения объема новых заказов, но дали негативные оценки по объемам услуг в процессе выполнения.

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Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки занятости остаются сдержанными.

Респонденты всех секторов, вовлеченных в опрос, не настроены на увеличение общей численности работников.

Наименее пессимистические оценки у предприятий сферы услуг.

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