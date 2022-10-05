Бизнес рассказал, что думает о налоговой реформе 10-10-10 — Finance.ua

Бизнес рассказал, что думает о налоговой реформе 10-10-10 Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Бизнес рассказал, что думает о налоговой реформе 10-10-10

Украинское бизнес-сообщество считает интересной идею налоговой реформы 10-10-10 , однако ждет концепцию, прописанную в виде законопроекта, чтобы математически просчитать ее эффекты для каждой индустрии.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Напомним, Офис президента и Министерство экономики сейчас работают над концепцией налоговой реформы под названием «10-10-10». Она предполагает снижение: до 10% налога на добавленную стоимость (который сейчас составляет 20%), до 10% налога на доходы физлиц (сейчас 18%), до 10% налога на прибыль предприятий (сейчас 18%). В то же время, во время войны предполагается повысить вдвое ставку военного сбора — до 3%. Кроме того, отменить уплату ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставить для ФЛП, находящихся на системе единого налога.

В то же время предлагается усилить ответственность за нарушение налогового законодательства, а для компенсаторов — отменить исчерпывающий перечень налоговых льгот, что позволит дополнительно привлечь в бюджет около 180 млрд грн.

Как отмечают в ЕБА, бизнес поддерживает реформу. Сообщество уже долгое время говорит о необходимости детенизации экономики, о важности снижения нагрузки на фонд оплаты труда, ведь с такой налоговой нагрузкой прозрачный бизнес становится абсолютно неконкурентным по сравнению с теневым.

Более того, безусловно, привлекательной выглядит идея сделать страну инвестиционно привлекательной, в частности, с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки.

В то же время не только большая налоговая нагрузка является проблемой для работы и развития бизнеса в Украине. Вопросы верховенства права и коррупции даже более актуальны. Поэтому и они требуют должного внимания, параллельно с налоговой реформой, чтобы, изменив распределение налогов, вся система начала работать по-другому — честно, прозрачно и четко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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