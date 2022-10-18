Бизнес прогнозирует увольнение работников и девальвацию гривны в следующие 12 месяцев — Finance.ua
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Бизнес прогнозирует увольнение работников и девальвацию гривны в следующие 12 месяцев

Личные финансы
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Бизнес прогнозирует увольнение работников и девальвацию гривны в следующие 12 месяцев
Бизнес прогнозирует увольнение работников и девальвацию гривны в следующие 12 месяцев
Бизнес, несмотря на войну, смягчил ожидания сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине и улучшил оценки уровня деловой активности своих предприятий. В последующие 12 месяцев респонденты прогнозируют рост инфляции и девальвацию курса национальной валюты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком в III квартале 2022 года.
Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 79.5% по сравнению с 72.6% во ІІ квартале 2022 года. Респонденты предприятий всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников на своих предприятиях.

Ожидания бизнеса относительно макроэкономической ситуации в Украине

Предприятия ожидают замедления темпов сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Баланс ответов составил «минус» 37.9% по сравнению с «минус» 48.7% во ІІ квартале.
Ухудшились ожидания бизнеса относительно курса гривны. Две трети респондентов (67%) считают, что обменный курс достигнет или превысит 44.00 грн/долл. США. Среднее значение обменного курса, которое ожидают респонденты через 12 месяцев, составляет 41.93 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 36.06 грн/долл. США).
Инфляционные ожидания выросли: в III квартале ожидаемая годовая инфляция составила 25.2% по сравнению с 21.7% в предыдущем квартале. 69.0% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 30.0%.

Ожидания предприятий относительно собственного развития

Оценки руководителей предприятий относительно текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий менее пессимистичны, чем в предыдущем опросе: баланс ответов составил «минус» 21.8% по сравнению с «минус» 28.8% во ІІ квартале.
В то же время респонденты несколько улучшили свои ожидания относительно изменения финансово-экономического положения их предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 15.1% (во ІІ квартале — «минус» 17.1%). Несмотря на незначительное улучшение общей оценки, ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые пессимистические ожидания у предприятий добывающей промышленности («минус» 33.3%) и строительства «минус» 26.3%.
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Второй квартал подряд респонденты имеют негативные ожидания по инвестиционным расходам как на строительные работы, так и на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов — «минус» 29.3% и «минус» 25.3% соответственно (во ІІ квартале 2022 года «минус» 37.2% и «минус» 34.7% соответственно).
Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, пессимистически настроены на увеличение их объемов в последующие 12 месяцев. В то же время предприятия транспорта и связи, а также энерго- и водоснабжения ожидают увеличения объемов иностранных инвестиций.
Бизнес прогнозирует сокращение количества работников на своих предприятиях несколько более низкими темпами: баланс ответов составил «минус» 25.5% (в предыдущем квартале — «минус» 29.0%).
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Усилились ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 33.5% по сравнению с 17.5% во II квартале.
На фоне роста ожиданий предприятий относительно потребности в ближайшее время в заемных средствах выросла доля предприятий, которые планируют брать банковские кредиты, — до 40.2% (во втором квартале — 36.9%).
Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие кредитные ставки (47.2%). По сравнению с предыдущим опросом влияние этого фактора усилилось на 10.0 п. п.

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По материалам:
Finance.ua
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