Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине — Finance.ua
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Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине

Казна и Политика
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По результатам опроса «Дія.Бізнес», проведенного в сентябре 2022 года (всего опрошено 863 владельца и СЕО бизнесов. — Ред.), главными проблемами, мешающими возобновлять бизнес в Украине, является отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке и непрогнозируемость ситуации в стране.
Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине
Проблемой также является отсутствие достаточного капитала у компаний.
Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине
Что касается помощи, которой воспользовались бизнесы, то наибольший процент занимают те, кто воспользовался налоговыми льготами (17,5%) и кредитованием под 0% (5-7-9%) с помощью «Дія.Бізнес» и Офиса развития предпринимательства и экспорта. В общей сложности 34,8 процента воспользовались государственной помощью.
О динамике и релокации бизнеса рассказал Сергей Лобойко, глава Центра развития инноваций, соинициатор Инициативы.
«Мы видим постоянную нарастающую кривую на графике, характеризующую рост новых субъектов хозяйственной деятельности. Количество закрытия бизнесов (кривая раньше была доминантной), теперь этот показатель сошел на нет. Следует заметить, если раньше происходила физическая релокация, когда люди выезжали с востока на запад и везли с собой свой предпринимательский капитал, теперь они начинают перерегистрировать их как налогоплательщиков», — сказал Лобойко.
Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине
Топ-10 проблем, мешающих возобновлять и развивать бизнес в Украине
По материалам:
Finance.ua
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