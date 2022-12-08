Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли — Finance.ua
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Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли

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Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли
Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли
Бизнес-сообщество призывает продлить до 2028 года освобождение от обложения НДС операций по поставке программной продукции, а также операций с программной продукцией, плата за которые не считается роялти.
Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.
Как отмечается, сохранение поступления в страну иностранной валюты от экспорта услуг в текущих условиях является существенно важным, собственно, как и стимулирование и поддержка бизнеса, в частности, обеспечивающего валютные поступления в страну, такого как ІТ.
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Так, необходимым фактором поддержки является продление льготного режима налогообложения НДС, ведь, согласно Налоговому кодексу Украины, для IT-индустрии предусматривается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке программной продукции, а также операций с программной продукцией, плата за которые не считается роялти. В настоящее время действие этой нормы предусмотрено до 1 января 2023 года.
Учитывая это, 28 июля 2022 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 7611, которым предлагается продлить действие вышеуказанной льготы до 1 января 2028 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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