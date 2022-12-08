Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли — Finance.ua

Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Бизнес призывает продлить льготный режим налогообложения НДС для ІТ-отрасли

Бизнес-сообщество призывает продлить до 2028 года освобождение от обложения НДС операций по поставке программной продукции, а также операций с программной продукцией, плата за которые не считается роялти.

Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

Как отмечается, сохранение поступления в страну иностранной валюты от экспорта услуг в текущих условиях является существенно важным, собственно, как и стимулирование и поддержка бизнеса, в частности, обеспечивающего валютные поступления в страну, такого как ІТ.

Так, необходимым фактором поддержки является продление льготного режима налогообложения НДС, ведь, согласно Налоговому кодексу Украины, для IT-индустрии предусматривается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке программной продукции, а также операций с программной продукцией, плата за которые не считается роялти. В настоящее время действие этой нормы предусмотрено до 1 января 2023 года.

Учитывая это, 28 июля 2022 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 7611, которым предлагается продлить действие вышеуказанной льготы до 1 января 2028 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.