Бизнес призывает НБУ снять некоторые ограничения в работе с валютой — Finance.ua

Бизнес призывает НБУ снять некоторые ограничения в работе с валютой Сегодня 15:15 — Валюта

Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает шаги Национального Банка Украины, благодаря которым, в частности, в начале войны удалось удержать макроэкономическую стабильность страны. Однако некоторые ограничения бизнес просит отменить.

«В стране идет 120 день войны и сейчас очень важно максимальное восстановление бизнеса и экономической активности в стране. В то же время со сдерживающими факторами и ограничениями способствовать восстановлению трудно, в частности, это касается и вопросов работы банковского сектора. Поэтому бизнес предлагает пересмотреть и изменить некоторые регулирования, в частности, в контексте изменений в Постановление НБУ № 18», — говорится в сообщении.

Что предлагает бизнес?

По словам представителей ЕБА, следует отменить ограничения возможности приобретения валютных средств юридическими лицами и их трансграничного перевода для проведения оплаты товаров только из Перечня товаров критического импорта, утвержденного постановлением КМУ.

«Безусловно, к формированию Перечня критического импорта есть разные подходы, тем не менее, сейчас этот вопрос является сдерживающим фактором, ведь некоторые направления бизнеса без приобретения валюты для бизнес-потребностей не имеют возможности генерировать достаточно средств, чтобы покрывать даже фиксированные расходы (к примеру, аренду, заработные платы и т.д.). А значит, не смогут функционировать в дальнейшем», — отмечают бизнесмены.

Ассоциация убеждена, что во избежание прекращения производственных процессов предприятий оптимальным решением была бы отмена Перечня критического импорта и снятия ограничений по расчетам в валюте с тем, чтобы предприятия, у которых нет возможности проводить внешнеэкономические операции, в том числе целью с получения необходимого сырья и комплектующих товаров широкого потребления, могли продолжать работать, содержать трудовые коллективы, платить налоги и наполнять бюджет Украины в условиях войны.

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Кроме того, необходимо увеличить предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 180 календарных дней. Сейчас сроки расчетов составляют 120 дней, что недостаточно, поскольку время производства некоторых видов товаров может доходить до двух-трех месяцев. В то же время из-за нарушения цепей доставки увеличилось и время на доставку товаров (в связи с закрытием морских портов и северных, восточных, южных пунктов пропуска).

В контексте предложений, касающихся определенных индустрий, речь идет о необходимости отменить ограничения по возможности расчетов операторов почтовой связи с операций по перечислению наложенных платежей в гривнах / иностранной валюте, взысканной с получателей международных почтовых отправлений на территории Украины, в соответствии с соглашениями между оператором почтовой связи Украины и почтовыми службами иностранных государств.

Указанные ограничения, как отмечают представители бизнеса, не позволяют почтовым операторам Украины, которые продолжают работу в условиях военного положения, выполнить свои обязательства перед иностранными почтовыми операторами, в том числе, назначенными почтовыми операторами иностранных государств, по перечислению сумм наложенного платежа от получателей международных почтовых отправлений Украины, чем почтовые операторы Украины фактически нарушают не только условия внешнеэкономических контрактов, но и акты Всемирного почтового союза, членом которого является Украина.

В то же время, среди предложений бизнеса — отменить требование о приостановлении банками-эмитентами электронных денег осуществления их выпуска, пополнения ими электронных кошельков и их распространения, снять валютные ограничения для обеспечения возможности осуществления перестрахования у страховщиков-нерезидентов (ведь, например, не имея перестраховой защиты страховщики в дальнейшем не будут принимать на страхование самые рисковые и ценные объекты и ответственность на территории Украины и т.д.), снять валютные ограничения для международных платежных систем приобретать и переводить иностранную валюту за границу для возврата доходов, полученных от деятельности в Украине. Более того, предоставить возможность корпоративным эмитентам публичного долга покупать иностранную валюту в Украине и перечислять ее за границу для обеспечения выполнения обязательств перед внешними кредиторами — сейчас бизнес не в состоянии в полном объеме выполнять обязательства по уплате купонов по еврооблигациям и кредитам, что может привести к дефолту перед иностранными кредиторами. Для сохранения репутации надежного кредитора бизнес (как Украина как страна) должны выполнять свои финансовые обязательства.

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