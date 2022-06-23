Назвали самую большую проблему для бизнеса в Украине — опрос Сегодня 20:00

Безопасность и защита сотрудников — самый большой вызов для украинского бизнеса.

Об этом идет речь в результатах опроса Американской торговой палаты в Украине.

70% респондентов отметили, что все сотрудники их компаний находятся в безопасности.

У 16% компаний были случаи получения ранений сотрудниками (59 человек) и у 15% компаний были случаи смерти сотрудников (42 человека).

Среди других вызовов организаций — логистика и транспортировка, спад деятельности партнеров, экспортно-импортные операции и отсутствие клиентов/заказов.

60% компаний-членов Палаты полностью функционируют, 34% продолжают работать частично. Среди компаний, которые продолжают вести бизнес, 70% предоставляют услуги, 46% — импортируют товары, 36% — имеют достаточное количество клиентов/заказов, 25% — производят товары и 14% — экспортируют товары.

5% компаний пришлось приостановить деятельность, 1% пришлось полностью прекратить деятельность.

Компании-члены Палаты продолжают выплачивать заработную плату после 120 дней войны в Украине. 57% компаний выплачивают заработную плату в полном объеме и оказывают дополнительную помощь, 25% выплачивают заработную плату в полном объеме, 16% — частично сократили заработную плату. Только 2% компаний вовсе не могут платить заработную плату.

Повреждения

25% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены:

65% имеют незначительные повреждения,

35% имеют неисправимые повреждения.

7% отметили, что их активы до сих пор находятся под оккупацией.

63% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений во время войны.

34% представителей компаний-членов оценили бизнес активность своих организаций на уровне 50-70% от довоенной, 30% — на уровне 25-50% от довоенной, 22% — на уровне 70-80% от довоенной. 8% компаний-членов пришлось полностью (или почти полностью) приостановить деятельность. 2% респондентов отметили, что бизнес-активность их организаций выше, чем до войны.

Прогнозы ведения бизнеса в 2023 году

Подавляющее большинство бизнес-сообщества (70%) планирует продолжить свою деятельность в Украине.

В то же время,

22% планируют пересмотреть и расширить деятельность,

2% — пересмотреть и сократить деятельность,

1% — остановить деятельность.

В опросе, который проводился с 9 по 21 июня 2022 года, приняли участие 127 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Палаты. 70% респондентов опроса — это руководители компаний, 30% — топ-менеджеры.

Економічна Правда По материалам:

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