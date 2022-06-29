Бизнес получил кредитов более чем на ₴127 миллиардов по программе «5-7-9%» — Finance.ua

Бизнес получил кредитов более чем на ₴127 миллиардов по программе «5-7-9%»
С момента старта государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали предпринимателям кредитов на 127,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Банки выдали предпринимателям почти 45 тысяч кредитов на 127,2 млрд грн по программе „Доступные кредиты 5-7-9%“ с начала ее действия. За прошедшую неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,14 млрд грн, банками было заключено 390 кредитных сделок», — говорится в сообщении.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (53%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%)", — говорится в сообщении.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.
На сегодняшний день в программе участвуют 42 банка, наибольшее количество кредитов выдали ПриватБанк (18,9 тыс), Ощадбанк (5,8 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (4,1 тыс).
Как сообщалось, программу «Доступные кредиты 5-7-9%» реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда. ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками. Программа началась 1 февраля 2020 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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