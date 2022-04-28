Бизнес подвел итоги двух месяцев войны (инфографика) — Finance.ua

Бизнес подвел итоги двух месяцев войны (инфографика)

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Бизнес подвел итоги двух месяцев войны (инфографика)

28% украинских компаний возобновили полноценную работу в апреле. Вообще не работают всего 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди директоров компаний бизнес-сообщества.

Как свидетельствуют данные опроса, 68% работают частично или с некоторыми ограничениями.

Из тех компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 14% полностью или частично восстановили. Только 4% компаний сейчас вообще не работают, хотя в начале марта таких было 29%.

Инфографика: https://eba.com.ua/

Как выплачивают заработную плату

Большинство компаний, а именно 54%, продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, при чем 31% делают это с дополнительными или авансовыми выплатами. Хотя два месяца назад таких было несколько больше — 63% и 45% соответственно. В то же время 7% отправляют работников в неоплачиваемый отпуск, 3% частично увольняют персонал, 1% не могут делать выплаты.

Из 15% компаний, вынужденных сократить размер заработной платы работникам, три четвертых сократили зарплаты до 50%. Некоторые компании сокращают выплаты работникам, которые пока не могут работать, чтобы не оставлять их без денежного обеспечения или изменяют формат оплаты на почасовой. Впрочем, были и компании, которые сообщали о повышении заработной платы в этом году.

Финансовая ситуация компаний

Улучшилась также оценка бизнесом своих финансовых резервов: более трети компаний, в том числе 36%, оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, 26% в несколько месяцев, 18% в год, и еще 16% в более чем год. Только 3% компаний сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли. В то время как еще месяц назад 43% оценивали свою финансовую устойчивость в несколько месяцев, и только 17% сообщали о финансовых резервах в год и больше.

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Впрочем, бизнес серьезно страдает от войны. Компании сообщают о растущих потерях. Так, два месяца военных действий нанесли потери до 1 млн долларов для 42% компаний, еще 34% понесли потери в диапазоне 1 — 10 млн долларов, и 16% сообщают о потерях более 10 млн долларов. Ориентировочные совокупные потери принявших участие в опросе компаний составили более 518 млн долларов. Месяц назад наши компании сообщали о совокупных потерях около 350 млн долларов.

При этом 43% компаний Ассоциации сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий. В частности, речь идет о поврежденных или уничтоженных офисных помещениях, складах, заводах, а также товарах, оборудовании, украденной автомобильной технике и др. Впрочем, далеко не все компании могут подсчитать расходы на временно оккупированных территориях.

Релокация бизнеса

Большинство членских компаний Ассоциации, в частности 66%, не осуществляли релокейт офиса или производства, только 16% переехали на Запад Украины и еще 4% за границу. Также уже 67% бизнеса сообщают о готовности присоединиться к восстановительным работам после окончания войны в Украине. Так что продолжаем работать, держать тыл и приближать победу в Украине!

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