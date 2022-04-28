Самые популярные коммерческие помещения и где бизнесам их искать — Finance.ua

Самые популярные коммерческие помещения и где бизнесам их искать

Сегодня 09:19 — Личные финансы

Самые популярные коммерческие помещения и где бизнесам их искать, freepik.com

Война повлекла за собой изменения на рынке коммерческой недвижимости: многие бизнесы перевели сотрудников на удаленную работу, а некоторые компании переехали из горячих точек в более безопасные регионы и были вынуждены искать помещение в новых городах.

Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость

Для какого бизнеса чаще всего ищут помещения

Согласно аналитике рубрики «Коммерческая недвижимость» в марте и апреле украинцев чаще всего интересовала аренда складов, салонов, МАФов или магазинов. Также в топ поисковых запросов вошли офисы на одну комнату, которые нанимаются для обустройства рабочего кабинета, и СТО. В то же время, с начала российского вторжения ландшафт коммерческой недвижимости несколько изменил фокус, ведь локации для фермерского хозяйства стали на OLX популярнее помещений для офисов и кафе. Ранее фермы под аренду даже не были в топе популярных поисков.

Цены на аренду

Самая низкая аренда складов и МАФов на Волыни — около 2 000 грн/мес., а вот самая дорогая — в Винницкой области. Арендовать склад можно примерно за 12 000 грн, а МАФ — за 9 000 грн/мес.

Снять помещение для магазина в западных областях Украины обойдется в среднем в 5 000 грн/мес. Однако в областных центрах придется платить больше: от 8000 грн/мес. в Киеве до 10 000 грн/мес. в Ивано-Франковске и 14 000 грн/мес. во Львове.

Для тех, кто планирует возвращаться в столицу и арендовать офис для работы, следует рассчитывать на арендную плату около 12 000 грн/мес. Естественно, стоимость будет зависеть от площади помещения и расположения.

Интересно, что в течение марта-апреля украинцы больше нуждались в услугах из сферы «Красота и здоровье»: более 660 тыс. поисков на платформе. Также многие искали в сферах «Ремонт и обслуживание техники» и «Строительство, ремонт и уборка» — по 36 тыс. и 21 тыс. запросов соответственно. Сейчас лучшее время бизнесам подыскать варианты аренды помещений в интернете, чтобы удовлетворить спрос и помочь украинцам в решении их ежедневных бытовых вопросов.

Из всех областных центров в довоенный период дороже всего арендовать помещение было в Киеве. Однако уже в марте средняя стоимость аренды составила 13 365 грн/мес., а в апреле даже снизилась до 8640 грн/мес. Во Львове ситуация противоположная: с 8 804 грн/мес. в марте цены выросли до 9400 грн/мес. в апреле. В то же время самые выгодные предложения для бизнеса в Полтаве. В марте среднемесячная стоимость аренды коммерческого помещения в городе составила 900 грн/мес., в апреле — 1500 грн/мес.

Средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в разных городах Украины

За два месяца войны с россией средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в западных регионах выросла на 500-1000 грн. Такая же тенденция и в Полтаве, где за последний период тоже возрос спрос на рабочие помещения. В то же время в столице и прифронтовых областях цены на аренду для бизнеса снизились. Наиболее резкое удешевление в Киеве — средняя стоимость месячной аренды снизилась почти на 5 000 грн. На 2500 грн снизилась и плата за аренду в Одессе, на 400 грн — в Днепре.

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