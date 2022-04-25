Релокация бизнеса на Западную Украину: топ-регионов, куда больше всего переезжают — Finance.ua

Релокация бизнеса на Западную Украину: топ-регионов, куда больше всего переезжают

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Релокация бизнеса на Западную Украину: топ-регионов, куда больше всего переезжают

По состоянию на 18 апреля украинские предприятия подали более тысячи заявок на релокацию в девять областей Западной Украины (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская).

Из подавших заявки, рассказала в эфире ТСН министр экономики Юлия Свириденко, уже переехали более 400 предприятий, более 200 возобновили работу, передает ubr.ua.

Стоит отметить, что еще по состоянию на 5 апреля на сайте Минэкономики сообщалось о получении 1424 заявок на релокацию. К тому моменту полностью переместить мощности удалось 178 предприятиям, 67 из них возобновили работу. Еще 465 были переданы на транспортировку службам «Укрзализныци» и «Укрпочты», так как для них были найдены площадки в западноукраинских областях.

При этом, если судить по данным из открытых источников в самих областных военных администрациях (ОВА), некоторые из них оказались более привлекательными для релокации бизнеса.

В Львовскую область, согласно пресс-релизу Фонда государственного имущества (ФГИ), поступившему в UBR.ua 20 апреля, релоцировали 92 предприятия, из них 38 возобновили работу, а еще 50 скоро должны были завершить переезд. Благодаря релокации на Львовщину удалось сохранить около 800 рабочих мест, также подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном по итогам рабочего визита во Львовскую область и.о. главы ФГИ Ольги Батовой.

В Черновицкую область к 15 апреля переехали более 60 предприятий, рассказывал глава ее областной администрации Сергей Осачук.

Как рассказали в Закарпатской ОВА, по состоянию на 15 апреля на территории области заработали 58 релоцированных предприятий, еще 59 осуществляли переезд или находились в процессе размещения.

Меньше бизнесов решило релоцироваться в другие области:

В Тернопольскую ОВА к 18 апреля поступила 141 заявка на релокацию предприятий, 26 из них уже начали работу, сообщал глава местной ОВА Владимир Труш.

Хмельницкая область, рассказывал начальник местной ОВА Сергей Гамалий 19 апреля, получила 228 заявок на переезд от бизнеса, при этом уже удалось переехать 25 предприятиям. В регионе зарезервировано 420 объектов для мощностей желающего переехать бизнеса.

В Ивано-Франковскую область, о релокации в которую последние свежие данные публиковались главой местной ОВА Светланой Онищук еще 6 апреля, к тому времени «четкие намерения» переехать задекларировали около 100 предприятий, почти 20 провели релокацию мощностей.

По Ровенской области последние свежие данные публиковались от 12 апреля: к тому моменту регион принял 15 предприятий, еще 155 были готовы начать переезд. Суммарно на переезд в Ровенскую область было подано 589 заявок.

В Винницкую область по состоянию на 14 апреля переехало 8 предприятий, из которых 3 уже тогда начали работу. Местной ОВА было обработано 68 заявок на релокацию, говорил ее начальник Сергей Борзов.

В Волынскую область, как сообщил начальник управления экономического развития и торговли местной ОГА Анатолий Банера, 19 апреля обрабатывалось всего 8 заявок на релокацию, только 6 предприятий успели частично переехать. При этом область смогла подготовить 72 локации для размещения предприятий.

Напомним, чтобы получить право на релокацию на Западную Украину предприятие должно подать заявку в Минэкономики, а ведомство должно рассмотреть ее в течение 5 дней. В первую очередь рассматриваются заявки от производителей продуктов питания, питьевой воды, одежды, а также военно-промышленного комплекса. Список свободных площадок для размещения мощностей можно посмотреть на этом сайте

Власти предоставляют ряд льгот для релоцированных предприятий. Среди прочего, аренда коммунального и государственного имущества обойдется им в 1 грн за квадратный метр до окончания военного положения, государство также обещает возместить стоимость транспортировки оборудования, а местные власти помогут с размещением сотрудников, оперативным подключением коммуникаций и даже с поиском новых работников, рынков сбыта, сырья и т.д. Также по указанным вопросам можно обращаться в региональные отделения Офиса омбудсмена.

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