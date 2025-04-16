Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину — Finance.ua

Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину Сегодня 18:36

Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает экспериментальное решение ГП «Леса Украины» формировать стартовые цены на древесину для аукционов III квартала на основе средневзвешенных реализационных цен I квартала.

Как говорят в ЕБА, этот шаг приближает решение запроса Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Ассоциации, уже ранее обращавшегося в государственные органы относительно необходимости увеличения объемов заготовки древесины и установления экономически обоснованных цен.

В то же время эксперты отрасли обратили внимание, что в I квартале 2025 цены на большинство сортов древесины уже существенно выросли из-за недостаточных объемов заготовки. Бизнес ожидает, что в таких условиях тенденция к росту цен сохранится и дальше. Следовательно, сохранение существующего уровня стартовых цен на древесину на следующий квартал может негативно повлиять на финансовое состояние деревообрабатывающих предприятий и не позволить в процессе торгов вернуться к экономически приемлемым ценам на сырье.

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Именно поэтому представители бизнеса подчеркивают, что стартовые цены целесообразно формировать с учетом себестоимости лота и уровня его рентабельности. Такой подход позволит стабилизировать ситуацию на рынке, избежать ажиотажного спроса на аукционах и ослабить давление на деревообрабатывающие предприятия. Ведь ажиотаж в процессе биржевых торгов и дефицит древесины на рынке обуславливают значительный рост цен. Что отрицательно сказывается на конкурентоспособности деревообрабатывающих предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

По мнению экспертов Ассоциации, сейчас есть критическая потребность в увеличении объемов заготовки древесины, чтобы обеспечить выполнение внутренних и международных обязательств. Расширение лесозаготовок позволит в полной мере загрузить мощности деревообрабатывающих предприятий, а также увеличить инвестиции в рост собственного производства. Это, со своей стороны, увеличит налоговые и валютные поступления и поможет расширить сотрудничество с ЕС.

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