Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину — Finance.ua
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Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину

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Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину
Бизнес поддерживает снижение стартовых цен на древесину
Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает экспериментальное решение ГП «Леса Украины» формировать стартовые цены на древесину для аукционов III квартала на основе средневзвешенных реализационных цен I квартала.
Как говорят в ЕБА, этот шаг приближает решение запроса Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Ассоциации, уже ранее обращавшегося в государственные органы относительно необходимости увеличения объемов заготовки древесины и установления экономически обоснованных цен.
В то же время эксперты отрасли обратили внимание, что в I квартале 2025 цены на большинство сортов древесины уже существенно выросли из-за недостаточных объемов заготовки. Бизнес ожидает, что в таких условиях тенденция к росту цен сохранится и дальше. Следовательно, сохранение существующего уровня стартовых цен на древесину на следующий квартал может негативно повлиять на финансовое состояние деревообрабатывающих предприятий и не позволить в процессе торгов вернуться к экономически приемлемым ценам на сырье.
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Именно поэтому представители бизнеса подчеркивают, что стартовые цены целесообразно формировать с учетом себестоимости лота и уровня его рентабельности. Такой подход позволит стабилизировать ситуацию на рынке, избежать ажиотажного спроса на аукционах и ослабить давление на деревообрабатывающие предприятия. Ведь ажиотаж в процессе биржевых торгов и дефицит древесины на рынке обуславливают значительный рост цен. Что отрицательно сказывается на конкурентоспособности деревообрабатывающих предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
По мнению экспертов Ассоциации, сейчас есть критическая потребность в увеличении объемов заготовки древесины, чтобы обеспечить выполнение внутренних и международных обязательств. Расширение лесозаготовок позволит в полной мере загрузить мощности деревообрабатывающих предприятий, а также увеличить инвестиции в рост собственного производства. Это, со своей стороны, увеличит налоговые и валютные поступления и поможет расширить сотрудничество с ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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