Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ Сегодня 12:00

Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ, bank.gov.ua

Бизнес в июне оценил результаты своей экономической деятельности на уровне предыдущего месяца.

Об этом свидетельствует рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

В июне 2025 года ИОДА составил 50.0 по сравнению с 50.8 в мае 2025 года и был значительно выше уровня в июне 2024 года (43.6).

Ситуация относительно занятости остается сложной. Предприятия всех опрошенных секторов ожидали уменьшения общей численности работников, самое существенное — в строительстве.

Предприятия торговли были наиболее оптимистичными, четвертый месяц подряд демонстрируя положительные оценки результатов своей текущей деятельности: секторальный индекс в июне вырос до 52.0 с 50.3 в мае 2025 (в июне 2024 — 46.4).

График: НБУ

Торговые компании увереннее ожидали увеличения объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а также ослабили ожидания уменьшения остатков товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи, хоть и несколько более низкими темпами.

Предприятия промышленности пятый месяц подряд дали положительные оценки результатов своей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу и стабильной ситуации в энергетике: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.1 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 45.5).

График: НБУ

Респонденты сохранили оптимистичные настроения относительно объема произведенной продукции и объема новых заказов на продукцию, в то же время более сдержанно оценили объем новых экспортных заказов.

Предприятия сектора и дальше ожидали уменьшения объема незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов, а также несколько усилили пессимистические оценки относительно остатков готовой продукции.

Предприятия строительства также оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря устойчивому внутреннему спросу и благоприятным погодным условиям: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.5 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 43.0).

График: НБУ

Строители усилили ожидания относительно увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. На фоне ожидаемого замедления темпов роста стоимости услуг подрядчиков респонденты ожидали более медленного роста объема закупки их услуг и несколько ослабили оценки их доступности.

Предприятия сферы услуг в отличие от предыдущего месяца ослабили оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая увеличение расходов бизнеса из-за удорожания топлива и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 48.3 в июне (в мае 2025 года — 50.9, в июне 2024 года — 39.7).

График: НБУ

Респонденты ожидали объемы предоставленных услуг на уровне предыдущего месяца, в то же время ослабили ожидания новых заказов на услуги и услуг в процессе выполнения.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания относительно темпов удорожания закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а предприятия строительства надеялись на их ослабление.

Напомним, в Украине большой дефицит кадров, что связано с мобилизацией и интенсивным перемещением населения. Нужны рабочие инструментальных специальностей — фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на производство и восстановление военной техники, а для этого нужны люди высокой квалификации. Ощущается огромный дефицит таких кадров, заявлял ранее резидент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

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