Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ

21
Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ
Бизнес ожидает повышения цен и уменьшения штата — опрос НБУ, bank.gov.ua
Бизнес в июне оценил результаты своей экономической деятельности на уровне предыдущего месяца.
Об этом свидетельствует рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
В июне 2025 года ИОДА составил 50.0 по сравнению с 50.8 в мае 2025 года и был значительно выше уровня в июне 2024 года (43.6).
Ситуация относительно занятости остается сложной. Предприятия всех опрошенных секторов ожидали уменьшения общей численности работников, самое существенное — в строительстве.
Предприятия торговли были наиболее оптимистичными, четвертый месяц подряд демонстрируя положительные оценки результатов своей текущей деятельности: секторальный индекс в июне вырос до 52.0 с 50.3 в мае 2025 (в июне 2024 — 46.4).
График: НБУ
График: НБУ
Торговые компании увереннее ожидали увеличения объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а также ослабили ожидания уменьшения остатков товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи, хоть и несколько более низкими темпами.
Предприятия промышленности пятый месяц подряд дали положительные оценки результатов своей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу и стабильной ситуации в энергетике: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.1 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 45.5).
График: НБУ
График: НБУ
Респонденты сохранили оптимистичные настроения относительно объема произведенной продукции и объема новых заказов на продукцию, в то же время более сдержанно оценили объем новых экспортных заказов.
Предприятия сектора и дальше ожидали уменьшения объема незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов, а также несколько усилили пессимистические оценки относительно остатков готовой продукции.
Предприятия строительства также оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря устойчивому внутреннему спросу и благоприятным погодным условиям: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.5 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 43.0).
График: НБУ
График: НБУ
Строители усилили ожидания относительно увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. На фоне ожидаемого замедления темпов роста стоимости услуг подрядчиков респонденты ожидали более медленного роста объема закупки их услуг и несколько ослабили оценки их доступности.
Предприятия сферы услуг в отличие от предыдущего месяца ослабили оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая увеличение расходов бизнеса из-за удорожания топлива и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 48.3 в июне (в мае 2025 года — 50.9, в июне 2024 года — 39.7).
График: НБУ
График: НБУ
Респонденты ожидали объемы предоставленных услуг на уровне предыдущего месяца, в то же время ослабили ожидания новых заказов на услуги и услуг в процессе выполнения.
Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания относительно темпов удорожания закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а предприятия строительства надеялись на их ослабление.
Напомним, в Украине большой дефицит кадров, что связано с мобилизацией и интенсивным перемещением населения. Нужны рабочие инструментальных специальностей — фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на производство и восстановление военной техники, а для этого нужны люди высокой квалификации. Ощущается огромный дефицит таких кадров, заявлял ранее резидент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems