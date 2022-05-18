Бизнес каких стран быстрее выходит из россии, а каких — медленнее — Finance.ua

Бизнес каких стран быстрее выходит из россии, а каких — медленнее

Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Бизнес каких стран быстрее выходит из россии, а каких — медленнее

R&D центр YouControl оценил темпы выхода иностранных компаний из рф в разрезе стран и секторов экономики.

Как показало исследование , в топ 5 стран-лидеров по уровню бизнес-бойкотирования входят: Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания, Южная Корея.

Санкционное давление на рф существенно отличается в разных странах мира: Великобритания, США, Польша, страны Балтии демонстрируют действенную поддержку Украине. В то же время, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки заняли отстраненную позицию наблюдателей.

К топ 5 странам-лидерам по уровню бизнес-бойкотирования относятся:

Австралия;

Норвегия;

Литва;

Великобритания;

Южная Корея.

Также значительная часть иностранных компаний, вышедших с российского рынка или прекративших операционную деятельность, — из Канады, Швеции, Ирландии, Финляндии и Польши.

Инфографика: YouControl

Среди европейских стран самые низкие темпы выхода и высокая доля компаний, продолживших бизнес в россии, отмечаются в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии.

ТОП-5 стран мира с самым низким уровнем выхода бизнеса из рф:

Турция;

Китай;

Исландия;

Словения;

Греция.

Абсолютными лидерами по части корпораций, которые не поддержали идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай, а также такие страны Азии как Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя в этих странах есть компании, приостановившие деятельность в рф, особенно среди игроков финансового и технологического сектора.

Секторальные отличия темпов выхода из рф

Компании из сферы услуг (а именно: бизнес услуги, спорт, медиа, финансы), а также высокотехнологичные индустрии более склонны покидать российский рынок. Среди исследуемых иностранных компаний по данным отраслям решительно отказались покидать российский рынок менее 12% от общего количества, а более 50% заявили о выходе или приостановке деятельности.

Например, среди 209 высокотехнологичных иностранных компаний полностью вышли или приостановили деятельность в рф 164 компании. Остались без изменений — 22, а продолжили деятельность с определенными ограничениями в операциях и инвестициях — 23.

Наибольшая доля лояльных к рф компаний оказалась среди таких экономических секторов как здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность. Очень разнонаправленные тренды в отношении к россии наблюдаются среди иностранных компаний в области энергетики (в том числе нефтегазовом бизнесе), тяжелой промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса и химпрома.

Инфографика: YouControl

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.