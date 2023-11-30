Бизнес будет иметь возможность импортировать электроэнергию — Свириденко Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Бизнес будет иметь возможность импортировать электроэнергию — Свириденко

Чтобы стабильно работать при возникновении дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме, правительство обеспечило промышленным потребителям возможность импортировать электроэнергию.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Этой зимой остается риск продолжения энергетического террора со стороны россии. Агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры. Чтобы помочь отечественному бизнесу стабильно работать при возникновении дефицита электроэнергии, Правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран — Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы», — отметила Юлия Свириденко.

Подробности

К предприятиям, импортирующим электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения, в случае их введения с целью преодоления дефицита электроэнергии.

К таким потребителям возможно применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

Возможность импортировать электроэнергию имеют небытовые потребители. Необходимый объем импорта во избежание отключений должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле и 30% соответственно в мае-сентябре.

Справка Finance.ua:

Как ранее сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин постановил, что предприниматели, импортирующие электроэнергию из-за границы, не останутся без света в случае блэкаутов. В частности, это касается и почасовых отключений по графику.

Таких предпринимателей не затронут график ограничения потребления, почасовые отключения, аварийные отключения. Однако действует условие — потребление электроэнергии на них не будет превышать определенные объемы.



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