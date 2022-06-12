Биткоину прогнозируют рост на 700% — Finance.ua

При этом, говоря о сроках, все не так оптимистично — по мнению Ван Эка, для достижения отметки 250 000 долларов за 1 ВТС может уйти десятилетие. В любом случае, для Bitcoin СЭО VanEck прогнозирует капитализацию в 50% от нынешней капитализации золота.
«Bitcoin предстоит повышение цены, так как пока что он только „созревает“. И его институционное принятие растет с каждым годом. Не только институциональные инвесторы, но и правительства всего мира рассматривают его как полезный актив», — добавил ван Эк.