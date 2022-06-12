Биткоину прогнозируют рост на 700% — Finance.ua
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Биткоину прогнозируют рост на 700%

Сегодня 03:20Финтех и Карты
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Биткоину прогнозируют рост на 700%Биткоину прогнозируют рост на 700%
Генеральный директор глобального инвестиционного агентства VanEck, Ян ван Эк, выразил оптимизм по поводу того, что цена Bitcoin вырастет на 700% по сравнению с нынешними показателями криптовалюты № 1.
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При этом, говоря о сроках, все не так оптимистично — по мнению Ван Эка, для достижения отметки 250 000 долларов за 1 ВТС может уйти десятилетие. В любом случае, для Bitcoin СЭО VanEck прогнозирует капитализацию в 50% от нынешней капитализации золота.
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«Bitcoin предстоит повышение цены, так как пока что он только „созревает“. И его институционное принятие растет с каждым годом. Не только институциональные инвесторы, но и правительства всего мира рассматривают его как полезный актив», — добавил ван Эк.

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По материалам: noworries
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