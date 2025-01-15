Биткоину грозит откат после стремительного роста — Finance.ua

Биткоину грозит откат после стремительного роста
Криптовалютные эксперты считают, что существенный рост стоимости биткоина показывает импульсное движение, что в ближайшее время приведет к падению ведущей криптовалюты до $70,000.
Следует отметить, что такие выводы вызваны тем, что 13 ноября биткоин кратковременно поднялся до цены выше $90,000, что стало новым историческим максимумом.
Данные с Cointelegraph Markets Pro и Binance TradingView подтвердили новый рекорд цены биткоина на уровне $90,240 на бирже Bitstamp, что было зафиксировано в конце дня.
После нескольких попыток преодолеть уровень $90,000, «бычий» рынок в конце концов добился успеха — но только на короткое время.
Из-за высокого уровня колебания цены актива (волатильности), психологическое значение круглого числа сочеталось с большой ликвидностью на продажу и рынком, который, по словам некоторых экспертов, уже был перегрет.
«Биткоину нужно снизить темп и построить поддержку на новом уровне», — заявил соучредитель торгового ресурса Material Indicators Кит Алан.
Ликвидность (способность актива быть быстро проданным) на уровне $90,000 составляет $80 млн и стена продаж в диапазоне $100,000 — $177 млн должна замедлить темп.
Аналитики предупредили о возможном сохранении текущей ситуации в краткосрочной перспективе. Это может свидетельствовать о том, что цена вряд ли достигнет нового рекорда в ближайшее время.
Несмотря на это, периоды эйфории могут подтолкнуть цену вверх и опровергнуть этот сигнал.
Трейдер Credible Crypto, прогнозировавший падение биткоина до $50,000, добавил, что рынок может выявить поведение в пределах диапазона до достижения потенциального роста.
- «Я все еще не считаю, что это импульсное движение, которым многие его видят. Биткоин пошел гораздо выше, чем ожидалось, что меняет мое отношение к торговле», — сказал он.
В настоящее время существует два сценария событий:
- большая ловушка для бычьего рынка;
- продолжение роста биткоина.
«В любом случае, я ожидаю несколько недель консолидации между $70,000 и $90,000», — добавил эксперт.
Между тем автор платформы для анализа данных биткоина Woobull Вилли Ву объяснил эти тенденции, связывая их с уровнями ликвидности и расширением Фибоначчи.
Он добавил, что зона чуть выше $100,000 станет критически важной для цены биткоина в ближайшем будущем.
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