Биткоину грозит откат после стремительного роста — Finance.ua

Биткоину грозит откат после стремительного роста Сегодня 03:48 — Криптовалюта

Биткоину грозит откат после стремительного роста

Криптовалютные эксперты считают, что существенный рост стоимости биткоина показывает импульсное движение, что в ближайшее время приведет к падению ведущей криптовалюты до $70,000.

Следует отметить, что такие выводы вызваны тем, что 13 ноября биткоин кратковременно поднялся до цены выше $90,000, что стало новым историческим максимумом.

Фото: TradingView

Данные с Cointelegraph Markets Pro и Binance TradingView подтвердили новый рекорд цены биткоина на уровне $90,240 на бирже Bitstamp, что было зафиксировано в конце дня.

После нескольких попыток преодолеть уровень $90,000, «бычий» рынок в конце концов добился успеха — но только на короткое время.

Читайте также Аналитики Bernstein дали прогноз для крипторынка на 2025 год

Из-за высокого уровня колебания цены актива (волатильности), психологическое значение круглого числа сочеталось с большой ликвидностью на продажу и рынком, который, по словам некоторых экспертов, уже был перегрет.

«Биткоину нужно снизить темп и построить поддержку на новом уровне», — заявил соучредитель торгового ресурса Material Indicators Кит Алан.

Ликвидность (способность актива быть быстро проданным) на уровне $90,000 составляет $80 млн и стена продаж в диапазоне $100,000 — $177 млн ​​должна замедлить темп.

Фото: CoinGlass

Аналитики предупредили о возможном сохранении текущей ситуации в краткосрочной перспективе. Это может свидетельствовать о том, что цена вряд ли достигнет нового рекорда в ближайшее время.

Несмотря на это, периоды эйфории могут подтолкнуть цену вверх и опровергнуть этот сигнал.

Трейдер Credible Crypto, прогнозировавший падение биткоина до $50,000, добавил, что рынок может выявить поведение в пределах диапазона до достижения потенциального роста.

Читайте также Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют

«Я все еще не считаю, что это импульсное движение, которым многие его видят. Биткоин пошел гораздо выше, чем ожидалось, что меняет мое отношение к торговле», — сказал он.

В настоящее время существует два сценария событий:

большая ловушка для бычьего рынка;

продолжение роста биткоина.

«В любом случае, я ожидаю несколько недель консолидации между $70,000 и $90,000», — добавил эксперт.

Между тем автор платформы для анализа данных биткоина Woobull Вилли Ву объяснил эти тенденции, связывая их с уровнями ликвидности и расширением Фибоначчи.

Фото: CoinGlass

Он добавил, что зона чуть выше $100,000 станет критически важной для цены биткоина в ближайшем будущем.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.