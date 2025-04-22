Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США — Finance.ua

Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США Сегодня 13:41

Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США

Биткоин ( BTC ) держался выше $88 тыс. утром во вторник, когда японская иена пересекла психологический уровень в 140 по отношению к доллару США, на фоне того, как опасения по поводу пошлин США и риски перестановки главы Федеральной резервной системы в Штатах усилили привлекательность активов-приютов, сообщает CoinDesk.

Иена выросла почти на 1% до 139,93 по отношению к доллару, что является самым высоким уровнем с сентября. Золото выросло до новых максимумов в $3494 за унцию в утренние часы в Азии.

Согласно сообщениям, Трамп обвиняет ФРС в экономических последствиях торговой войны, если центральный банк США не снизит ставки в ближайшее время, а увольнение главы узурпирует видимость независимости, которой пользуется Федеральная резервная система.

BTC прибавил в цене чуть более 1%, продолжив устойчивый рост с воскресенья. Ether (ETH), Cardano ADA, XRP и Solana SOL показали признаки фиксации прибыли с падением до 3%, как показывают данные CoinGecko.

KAS Kaspa и POL Polygon выросли до 9%, возглавив рост среди компаний со средней капитализацией, хотя и без непосредственных катализаторов.

Трейдеры отметили, что рост биткоина на фоне глобальных событий укрепляет его позицию в качестве возможного актива без риска.

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«Сегодняшний рост — еще одно свидетельство растущей роли биткоина как актива без риска», — сказал Джерри О’Ши, руководитель отдела анализа глобального рынка в Hashdex, в электронном письме CoinDesk. «За последние пять лет биткоин показывал двузначную доходность в месяце после крупных геополитических и макроэкономических событий, таких как пандемия COVID, вторжение россии в Украину и банковский кризис в США в 2023 году», — указал он.

«Золото сейчас торгуется на своем номинальном историческом максимуме, что может предполагать сильные результаты биткоина, если аппетит инвесторов к рискованным активам увеличится — в то время как глобальная ликвидность растет, а нормативная среда США быстро улучшается», — добавил О’Ши.

Рост цен на золото и относительно сильная ценовая динамика биткоина (BTC) на фоне распродажи на мировом рынке заставили некоторых трейдеров пересмотреть роль последнего как «цифрового золота» — важный сюжет в первые годы биткоина, но который в последнее время снизил обороты.

Что говорят аналитики

Между тем наблюдатели за графиками говорят, что на этой неделе биткоин пересек ключевой технический индикатор, ставящий его в положение для движения выше в ближайшие дни.

«В понедельник биткоин подскочил до 87 500, протестировав максимумы конца марта, — сказал CoinDesk главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич. — Ведущая криптовалюта сумела отскочить от 50-дневной скользящей средней, вокруг которой она колебалась последние полторы недели».

«Уверенное закрытие выше области $88 000 будет сигнализировать о разрыве нисходящего тренда и возврате к уровням выше 200-дневной скользящей средней. Уверенный рост с текущих уровней станет ключевым сигналом для всего рынка, вновь позиционируя BTC как флагмана, готового проложить путь», — добавил Купцикевич.

Справка Finance.ua:

скользящие средние на финансовых рынках — это инструменты, которые используются для сглаживания ценовых данных с течением времени, показывающих среднюю цену актива (например, акции) за определенный период. 50-дневные и 200-дневные скользящие средние обычно используются, поскольку они представляют среднесрочные и долгосрочные тренды соответственно;

эти периоды широко отслеживаются, что делает их самореализующимися, поскольку многие трейдеры действуют на них, усиливая их важность.

УНН По материалам:

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