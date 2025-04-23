Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google — Finance.ua
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Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google

Технологии&Авто
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Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google
Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google
Биткоин поднялся до уровня пятого по величине мирового актива, обойдя по рыночной капитализации такого гиганта, как Google (GOOG). Рыночная капитализация биткоина (BTC) достигла отметки в 1,86 триллиона долларов.
Об этом сообщает CoinDesk.
По состоянию на 15:45 23 апреля (по киевскому времени), курс Bitcoin достиг $93 655. Утром среды он превысил отметку в $94 000.
Это знаменует его наивысшую позицию в глобальном рейтинге, несмотря на то, что ранее его рыночная капитализация превышала 2 триллиона долларов, когда его цена превышала $109 000. Однако в то время акции технологических компаний были значительно больше, чем сейчас.
Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google
Как пишет издание, Bitcoin наконец-то вышел в положительную зону с начала года. Это восстановление оптимизма происходит на фоне ослабления напряженности в торговой войне между США и Китаем, что положительно повлияло как на биткоин, так и на технологические акции, о чем свидетельствует рост фьючерсов Nasdaq.
Технические трейдеры отметили этот прорыв как особо значительный, поскольку рост BTC опередил рост Nasdaq впервые за несколько месяцев.
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По своей рыночной стоимости биткоин теперь превосходит Google и в глобальном рейтинге активов уступает только золоту, Apple, Microsoft и Saudi Aramco. Аналитики отмечают, что это пересечение может вызвать дальнейший институциональный интерес, особенно если BTC продолжит опережать традиционные рисковые активы.
Bitcoin растет в годовом исчислении после того, как большую часть первого квартала его курс оставался неизменным. Если текущая тенденция сохранится, а торговая напряженность и дальше будет ослабевать, многие на криптовалютном рынке считают, что биткоин вскоре сможет побороть свой предыдущий исторический максимум выше $109 000.
По материалам:
Діло
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