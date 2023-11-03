Биткоин может вырасти до $150 000 в 2025 году — Finance.ua

Биткоин может вырасти до $150 000 в 2025 году Сегодня 22:21 — Криптовалюта

Биткоин может вырасти до $150 000 в 2025 году

Цена флагманской криптовалюты BTC может вырасти до $150 000 уже в январе 2025 года. Причина — одобрение в США спотовых биткоин-ETF. Об этом в свежем отчете объявили аналитики Bernstein, передает CNBC.

Бычья оценка котировок биткоина почти в пять раз превышает текущие курсы, на которых актив закрепился после тестирования отметки $35 000. Прогноз Bernstein также более чем вдвое превосходит исторический максимум в $69 000, достигнутый виртуальной монетой в ноябре 2021 года.

Старший аналитик Bernstein Гаутам Чхугани считает, что SEC одобрит первый биткоин-ETF в начале 2024 года. Продукт позволит обычным инвесторам получать доступ к криптовалюте непосредственно из своих инвестиционных портфелей.

По мнению эксперта, в результате биткоин-фонды аккумулируют до 10% общего предложения цифрового золота. Пока что единственным таким инструментом на рынке является Bitcoin Trust (G BTC ) от Grayscale, на долю которого приходится около 3% эмиссии.

«Возможно, вам не нравится биткоин так же сильно, как нам, но бесстрастный взгляд на него как на товар предполагает разворот цикла. Хорошая идея хороша настолько, насколько удачно выбрано время — одобрение SEC ETF от ведущих глобальных управляющих активами (BlackRock, Fidelity и др.) кажется неизбежным», — написал Чхугани.

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Эксперт сделал свой прогноз в отчете, в котором проанализировал деятельность нескольких майнинговых компаний в свете приближения халвинга биткоина. По мнению Чхугани, халвинг ВТС «вымывает» из индустрии слабых игроков. Однако это откроет «выжившим путь к большим прибылям».

Напомним — аналитики Matrixport прогнозируют биткоину рост до $125 000 уже в следующем году. По мнению экспертов, этому предшествуют четыре бычьих стадии флагмана рынка, а пятая наступит в ближайшее время. К тому же криптовалютные эксперты утверждали, что криптотрасль может получить от $24 млрд до $50 млрд в случае одобрения спотового биткоина-ETF BlackRock.

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noworries По материалам:

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