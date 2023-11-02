Владельцы криптовалюты биткоин установили исторический рекорд — Finance.ua

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Владельцы криптовалюты биткоин установили исторический рекорд

Криптовалюта
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Владельцы криптовалюты биткоин установили исторический рекорд
Владельцы криптовалюты биткоин установили исторический рекорд
По данным Glassnode, количество находящихся в зоне прибыли биткоин-кошельков составляет 39,1 млн. В процентном отношении — более 80% адресов. Это стало самым высоким показателем за всю историю существования криптовалюты.
На момент написания новости BTC торгуется за $34 431, что на 50% ниже, чем во время максимумов в 2021 году. Однако аналитики зафиксировали, что рекордное количество биткоин-адресов выходит в прибыль.
Владельцы криптовалюты биткоин установили исторический рекорд
На данный момент показатель составляет 39,1 млн. Предыдущий пик наблюдался в ноябре 2021 года на отметке 38,1 млн. Общее количество адресов с ненулевым балансом достигло 48,3 млн. В процентном отношении доходные адреса находятся на уровне 18-месячного максимума 81,1%. Согласно Glassnode, только за последние два месяца показатель увеличился сразу на 20%.

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Число убыточных биткоин-адресов опустилось до 9 млн. Для сравнения, в декабре прошлого года, незадолго после краха FTX, их количество превышало 20 млн.
Последние несколько недель стоимость флагманской криптовалюты активно увеличивается. Так, за две недели прирост составил 20.9%, согласно CoinGecko. Основная причина положительной динамики — ожидание запуска спотовых ETF на биткоин. По мнению многих участников рынка, одобрение нового инструмента Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) сделает BTC доступным для более широкой аудитории и привлечет в индустрию крупных инвесторов.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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