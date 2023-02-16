Bitcoin вырос на 11% до максимума с августа: причина — Finance.ua

Bitcoin вырос на 11% до максимума с августа: причина Сегодня 11:12 — Криптовалюта

В ночь со среды на четверг криптовалюта Bitcoin выросла в цене на 11,2% и приблизилась к отметке в 25 тысяч долларов, что является максимумом в котировках с августа.

Об этом говорится в данных Coindesk

Так, к 09:10 котировки достигли отметки в 24 537 долларов, а ночью достигали максимальных значений в 24 898 долларов. Меньшие по объему криптовалютные активы типа Ether и Cardano также выросли.

Как пишет Bloomberg , в начале недели криптоактивы подверглись значительному падению из-за запрета на определенные криптовалюты в США, а также из-за решения нью-йоркского регулятора прекратить эмиссию BUSD, третьего по величине стейблкоина.

Но впоследствии криптоактивы продолжили восстановление после прошлогоднего разгрома, в частности, Bitcoin вырос почти на 50% с начала года. Это свидетельствует о том, что инвесторы избавляются от опасений об усилении регуляторного давления со стороны США.

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Кроме того, цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.

Риск для оптимистичных настроений инвесторов состоит в том, что они слишком спокойно относятся к тому, насколько высокими должны быть ставки, а потому длительное усиление монетарной политики может снизить спрос на ряд разнообразных активов.

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Економічна Правда По материалам:

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