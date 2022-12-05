Bitcoin установил двухнедельный рекорд — Finance.ua

Bitcoin установил двухнедельный рекорд Сегодня 14:55 — Личные финансы

Bitcoin установил двухнедельный рекорд

Впервые за последнее время флагманской криптовалюте удалось подняться на несколько процентов и установить двухнедельный рекорд — BTC вырос до $17 304. Криптовалютные эксперты считают, что Bitcoin «ушел в наступление», а инвесторам следует приготовиться к дальнейшему росту крипторынка.

После относительно стабильных выходных на уровне $17 000 Bitcoin начал понедельник с положительных показателей, прибавив 1.9% стоимости за сутки и 5.2% — за неделю. Рыночная капитализация цифрового актива превысила $330 млрд.

Что касается альткоинов, они тоже продемонстрировали изменения в стоимости. ETH вырос на 3% в сутки и на 8.3% в неделю. Binance Coin приблизился к $300 после незначительного дневного роста на 1.8%, его стоимость сейчас — BNB. Ripple, Dogecoin, Cardano, Polygon, Polkadot и OKB также получили незначительную прибыль. Litecoin и Shiba-Inu поднялись больше всего, с ростом на 9.1% и 5.3% соответственно.

Несмотря на недавнее падение, в успешное будущее ВТС верят многие аналитики. Среди них менеджер хедж-фонда Morgan Creek Digital Марк Юско, убежденный, что Bitcoin заменит золото. Аналитик также считает, что курс флагманской криптовалюты достигнет шестизначных цифр, а Китай станет родиной следующей мировой резервной валюты.

«В мире есть только одни деньги: золото. Все остальное — валюта. Каждый центральный банк в мире владеет ценными металлами. У некоторых из них меньше золота, чем раньше, поскольку отошли от золотого стандарта и перешли к фиатному», — заявил финансовый эксперт.

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noworries По материалам:

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