Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели — Finance.ua

Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели 20.12.2022, 14:49 — Криптовалюта

Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели

Курс Bitcoin снизился до самых низких показателей текущего месяца. Во вторник, 20 декабря, флагманская криптовалюта просела до 16 277 долларов — это самый плохой результат с 29 ноября.

Ведущий альткоин ETH потерял в стоимости 2,1% и опустился до самого низкого уровня с 28 ноября. Просадка главных криптовалют состоялась на фоне падения индекса фондового рынка S&P 500, а также из-за волнений по поводу потенциального повышения ставок Федеральной резервной системы США.

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"Мы ожидаем повторного тестирования ноябрьских минимумов ВТС на уровне около 15 600 долларов в ближайшие недели — сразу после неудачного тестирования уровней в диапазоне от 17 000 до 18 000 долларов. В конце концов мы предполагаем, что биткоин упадет еще ниже — до 13 900 долларов, поскольку криптовалюты пережили тяжелый, наполненный сложными ситуациями 2022 год — от усиления регуляторной политики ФРС США до краха экосистемы Terra-Luna

До Квон призвал Сэма Бенкмана-Фрида взять ответственность за крах Luna, хедж-фондов Three Arrows Capital и криптовалютной биржи FTX ", — заявила Кэти Стоктон, основатель Fairlead Strategies LLC — независимого исследователя финансовых рисков.

По данным аналитиков Bitfinex, трейдерам также может быть непросто торговать криптовалютой в праздничный период.

«С приближением конца года многие финансовые компании и трейдеры делают перерыв, однако замедление торговой активности несет с собой риск повышения волатильности, учитывая снижение объема торгов и ликвидности», — говорится в отчете экспертов.

Относительно цены ВТС в 2023 году есть несколько разных точек зрения. Например, глава исследовательского подразделения инвестиционной компании VanEck Мэтью Сигел крайне негативно настроен — аналитик ожидает Bitcoin по $12 000 или даже по $10 000 уже через несколько месяцев.

«Bitcoin будет тестировать $10 000 — $12 000 в первом квартале 2023 года на фоне волны банкротств майнеров — это станет самой низкой точкой криптовалютной зимы», — подчеркнул Сигел.

В противовес ему более высокие прогнозы озвучил представитель CEO Solana NFT club, ожидающий бокового движения в диапазоне $18 000 — $19 000. Из-за глобального экономического кризиса, масштабных банкротств в криптосекторе и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США надеяться на рост ВТС до исторических максимумов в ближайшее время не стоит, поэтому представитель Solana NFT club убежден, что криптозима закончится только в 2024 году.

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noworries По материалам:

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