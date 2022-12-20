Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели

Криптовалюта
1477
Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели
Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели
Курс Bitcoin снизился до самых низких показателей текущего месяца. Во вторник, 20 декабря, флагманская криптовалюта просела до 16 277 долларов — это самый плохой результат с 29 ноября.
Ведущий альткоин ETH потерял в стоимости 2,1% и опустился до самого низкого уровня с 28 ноября. Просадка главных криптовалют состоялась на фоне падения индекса фондового рынка S&P 500, а также из-за волнений по поводу потенциального повышения ставок Федеральной резервной системы США.
Читайте также
"Мы ожидаем повторного тестирования ноябрьских минимумов ВТС на уровне около 15 600 долларов в ближайшие недели — сразу после неудачного тестирования уровней в диапазоне от 17 000 до 18 000 долларов. В конце концов мы предполагаем, что биткоин упадет еще ниже — до 13 900 долларов, поскольку криптовалюты пережили тяжелый, наполненный сложными ситуациями 2022 год — от усиления регуляторной политики ФРС США до краха экосистемы Terra-Luna
До Квон призвал Сэма Бенкмана-Фрида взять ответственность за крах Luna, хедж-фондов Three Arrows Capital и криптовалютной биржи FTX ", — заявила Кэти Стоктон, основатель Fairlead Strategies LLC — независимого исследователя финансовых рисков.
Bitcoin упал до рекордного минимума за последние 3 недели
По данным аналитиков Bitfinex, трейдерам также может быть непросто торговать криптовалютой в праздничный период.
«С приближением конца года многие финансовые компании и трейдеры делают перерыв, однако замедление торговой активности несет с собой риск повышения волатильности, учитывая снижение объема торгов и ликвидности», — говорится в отчете экспертов.
Относительно цены ВТС в 2023 году есть несколько разных точек зрения. Например, глава исследовательского подразделения инвестиционной компании VanEck Мэтью Сигел крайне негативно настроен — аналитик ожидает Bitcoin по $12 000 или даже по $10 000 уже через несколько месяцев.
«Bitcoin будет тестировать $10 000 — $12 000 в первом квартале 2023 года на фоне волны банкротств майнеров — это станет самой низкой точкой криптовалютной зимы», — подчеркнул Сигел.
В противовес ему более высокие прогнозы озвучил представитель CEO Solana NFT club, ожидающий бокового движения в диапазоне $18 000 — $19 000. Из-за глобального экономического кризиса, масштабных банкротств в криптосекторе и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США надеяться на рост ВТС до исторических максимумов в ближайшее время не стоит, поэтому представитель Solana NFT club убежден, что криптозима закончится только в 2024 году.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через «Дія»!

Начать зарабатывать на Binance

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.