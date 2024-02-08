Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в 2024 — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в 2024 Сегодня 06:49 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в 2024

В настоящее время флагман крипторынка находится в устойчивой консолидации, несмотря на то, что в прошлом месяце в США были одобрены отраслевые фонды ETF. Пока что крупные покупатели действуют осторожно, однако многие эксперты считают, что в этом году BTC удастся обновить исторический экстремум.

К примеру, популярный трейдер Алан Тардигин недавно подтвердил свой долгосрочный прогноз. По словам аналитика, к концу 2024 года Bitcoin может достигнуть отметки в $130 000.

В рамках своего анализа эксперт сослался, прежде всего, на технические показатели. Он считает, что долгосрочный тренд роста ВТС остается устойчивым. При этом крупные покупатели будут активизироваться с приближением даты халвинга.

Основатель фонда Capriole Investments Чарльз Эдвардс придерживается еще более позитивных взглядов. Он считает, что глобальным ценовым ориентиром для Bitcoin остается уровень $280 000. Эксперт предполагает, что эта отметка может быть достигнута флагманским криптоактивом до конца текущего года.

Криптотрейдер Фред Крюгер отметил, что в ближайшие несколько месяцев Bitcoin может достичь ATH, зафиксированного в конце 2021 года на отметке $69 000. По его мнению, огромное влияние на развитие подобной тенденции оказало появление спотовых Bitcoin-ETF.

Напомним, несколько дней назад председатель и генеральный директор Marathon Digital Holdings Фред Тиль подчеркнул, что предстоящее удвоение курса Bitcoin повысит его стоимость по сравнению с золотом. Тиль ожидает, что ВТС достигнет ATH к концу третьего или в начале четвертого квартала, после чего начнется распродажа, которая может снизить ее стоимость.

По словам Тиля, данная тенденция стабилизируется к началу 2025 года, после чего начнется постепенный рост. Таким образом, к концу 2025 года Bitcoin может достигнуть ATH в диапазоне $120 000.

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noworries По материалам:

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