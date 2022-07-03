Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет — Finance.ua

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Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет

Финтех и Карты
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Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет
Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет
Bitcoin находится на пути к самому худшему показателю за более чем десятилетие, поскольку центральные банки и ряд громких криптопреступлений подрывают цифровую валюту.
Проседание крупнейшей криптовалюты на 58% является самым плохим показателем с третьего квартала 2011 года, когда Bitcoin еще находился в зачаточном состоянии.
За десятилетие было несколько взлетов и падений, когда рыночная стоимость криптовалюты выросла до пика в 3 триллиона долларов. Сейчас цена криптовалюты № 1 колеблется в рамках показателя 19 тысяч долларов за монету.
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Несколько криптоплатформ уже были вынуждены прекратить снятие средств, оставив при этом вкладчиков в беде. Так, например, аналитики WSJ отметили, что у кредитной криптовалютной платформы Celsius расхождения активов с собственным капиталом (который может в случае чего выступить резервным фондом для выплат) значительно отличаются от подобных кредитных организаций.
Например, у среднестатистического банка S&P 1500 Composite это соотношение составляет 9:1. То есть собственным капиталом банк может перекрыть ~10% от необходимого. В случае с Celsius эта цифра составляет 19:1.

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Важно понимать, что стабильность банка, в отличие от криптовалютных проектов, обеспечена, в частности, поддержкой со стороны регулятора — национального банка страны. Поэтому такие разрывы для банков являются нормой, но для криптовалютной кредитной платформы состояние активов относительно собственного капитала в размере 19:1 ужасное.
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По материалам:
noworries
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