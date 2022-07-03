Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет — Finance.ua

Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет Сегодня 10:44 — Финтех и Карты

Bitcoin показывает самые плохие результаты за прошедшие 11 лет

Bitcoin находится на пути к самому худшему показателю за более чем десятилетие, поскольку центральные банки и ряд громких криптопреступлений подрывают цифровую валюту.

Проседание крупнейшей криптовалюты на 58% является самым плохим показателем с третьего квартала 2011 года, когда Bitcoin еще находился в зачаточном состоянии.

За десятилетие было несколько взлетов и падений, когда рыночная стоимость криптовалюты выросла до пика в 3 триллиона долларов. Сейчас цена криптовалюты № 1 колеблется в рамках показателя 19 тысяч долларов за монету.

Несколько криптоплатформ уже были вынуждены прекратить снятие средств, оставив при этом вкладчиков в беде. Так, например, аналитики WSJ отметили, что у кредитной криптовалютной платформы Celsius расхождения активов с собственным капиталом (который может в случае чего выступить резервным фондом для выплат) значительно отличаются от подобных кредитных организаций.

Например, у среднестатистического банка S&P 1500 Composite это соотношение составляет 9:1. То есть собственным капиталом банк может перекрыть ~10% от необходимого. В случае с Celsius эта цифра составляет 19:1.

Важно понимать, что стабильность банка, в отличие от криптовалютных проектов, обеспечена, в частности, поддержкой со стороны регулятора — национального банка страны. Поэтому такие разрывы для банков являются нормой, но для криптовалютной кредитной платформы состояние активов относительно собственного капитала в размере 19:1 ужасное.

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noworries По материалам:

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