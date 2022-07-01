Цена Bitcoin упала до $19 тыс. и тянет весь рынок криптовалют — Finance.ua

Цена Bitcoin упала до $19 тыс. и тянет весь рынок криптовалют Сегодня 10:41 — Финтех и Карты

Цена Bitcoin упала до $19 тыс. и тянет весь рынок криптовалют

Стоимость Bitcoin опустилась ниже $20 тыс. В среду цена криптовалюты ненадолго снизилась ниже этого уровня, после чего снова торговалась выше $20 тыс. Но уже в четверг цена Bitcoin упала почти на 5% — с $20 391,81 до примерно $19 тыс. Минимальное значение за этот день составляло $18 914,27.

В пятницу к моменту написания публикации стоимость главной крипты достигла показателя $19,384,02

Bitcoin торговался в узком диапазоне за последние две недели, не в состоянии подняться намного выше $22 тыс. А теперь он вышел за пределы этого коридора, пробив нижний его предел.

Bitcoin негативно влияет на весь рынок криптовалют, которые также стремительно теряют в стоимости:

Ethereum за день подешевела на 8,6%,

XRP — на 5,28%,

Solana — на 9,33%.

Почему рынок падает

Как отмечают аналитики, на рынке сложилась ситуация, которая ведет к снижению стоимости Bitcoin. Причиной тому — надвигающаяся рецессия и растущий уровень инфляции. В сложившейся ситуации центральные банки стремятся к дальнейшему повышению ставок. Во вторник фондовые рынки США рухнули, а фьючерсы в среду оставались под давлением. Bitcoin тесно связан с движениями на фондовых рынках США и имеет тенденцию следовать за ними все ниже.

В июле ожидается очередное повышение ставки Федеральной резервной системой США, что «обременяет все рискованные активы», говорят эксперты. По их прогнозам, в ближайшем будущем биткойн, вероятно, будет торговаться между $17 тыс. и $22 тыс. Большинство отскоков в последние несколько недель классифицируются как отскоки медвежьего рынка с целью дальнейшего снижения позиций.

Нехорошие тенденции также наблюдаются на рынке NFT. В течение нескольких недель здесь фиксируется падение объемов продаж и падение цен на популярные NFT. На крупнейшем в мире рынке NFT, OpenSea, объем продаж упал на 75% по сравнению с маем и, похоже, достигнет самого низкого уровня с июля 2021 года.

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