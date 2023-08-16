Bitcoin может возрасти до $1 миллиона на фоне экономического краха — Finance.ua
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Bitcoin может возрасти до $1 миллиона на фоне экономического краха

Криптовалюта
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Bitcoin может возрасти до $1 миллиона на фоне экономического краха
Bitcoin может возрасти до $1 миллиона на фоне экономического краха
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предположил, что львиная доля стран мира откажутся от доллара США и предпочтут флагманскую криптовалюту Bitcoin. Главное условие такого сценария — крах мировой экономики.
В интервью для Stansberry Research Кийосаки рассказал, что сам скупал бы золото, серебро и Bitcoin. Причем первая криптовалюта, по мнению криптоэксперта, — один из лучших вариантов инвестиций из-за недоверия к Федеральной резервной системе США (ФРС) и Министерству финансов.
«Мне нравится Bitcoin, потому что у нас есть общий враг — федеральное правительство, государственная казна, ФРС и Уолл-Стрит. Я им не доверяю. Если вы доверяете, то копите доллары и получайте долговую расписку», — заявил Кийосаки.
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Предприниматель назвал золото и серебро «деньгами божьими», а Bitcoin — «народным долларом». Кийосаки уверен, что серебро как драгметал по мере износа становится редким активом, поэтому лучше всего подходит для долгосрочных инвестиций.
Кийосаки предполагает: при худшем сценарии развития событий — крахе мировой экономики — Bitcoin может взлететь до $1 млн. Инвестор уверен, что бычье ралли BTC уже не за горами.
«Bitcoin достигнет $100 000. Плохие новости: если рынок акций и облигаций все же упадет, цены на золото и серебро взлетят до небес. Будет еще хуже, если рухнет мировая экономика. Тогда Bitcoin будет стоить миллион, золото можно будет купить за $75 000, а серебро за $60 000. Госдолг [США] слишком велик. Все люди в беде. Надеюсь, что я ошибаюсь», — написал скандально известный писатель в своем профиле на платформе X (бывший Twitter).
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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