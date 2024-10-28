Bitcoin может достичь рекордных показателей в день выборов в США — Finance.ua

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Bitcoin может достичь рекордных показателей в день выборов в США

Криптовалюта
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Bitcoin может достичь рекордных показателей в день выборов в США
Bitcoin может достичь рекордных показателей в день выборов в США
Директор отдела исследований криптовалют в Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что сразу после президентских выборов в США курс Bitcoin может превысить свой исторический максимум в $73 000.
Джефф Кендрик пояснил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа рост котировок Bitcoin может составить 4% сразу после объявления предварительных результатов. В последующие дни возможно повышение цены первой криптовалюты еще на 10%.
«Мы используем показатели суточного оборота Bitcoin и популярные уровни страйк-цены для оценки движения котировок после выборов. Мой базовый сценарий заключается в том, что цена цифрового золота составит около $73 000 в день выборов», — сказал Кендрик.
Если республиканцы одержат победу в Сенате и Конгрессе, то стоимость Bitcoin может составить около $125 000 до конца года. И наоборот, если победителем на выборах станет кандидат от Демократической партии Камала Гаррис, курс криптовалюты может резко упасть, но к концу года достичь $75 000.
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«Согласно данным RealClearPolitics, текущие шансы на победу Трампа оцениваются в 59%, тогда как другие оценки указывают на 75% вероятность», — отметил топ-менеджер Standard Chartered.
По его словам, произошедшее несколько дней назад падение цены цифрового золота, вероятнее всего, будет последним снижением перед выборами президента США.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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