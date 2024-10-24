Bitcoin упал на фоне политической неопределенности в США — Finance.ua

Bitcoin упал на фоне политической неопределенности в США Сегодня 12:19 — Криптовалюта

Bitcoin упал на фоне политической неопределенности в США

В последнее время ралли Bitcoin демонстрирует признаки охлаждения на фоне сложной динамики, связанной с президентской кампанией Дональда Трампа. Несмотря на прежний оптимизм по поводу криптовалют, возникший после прокриптовалютных заявлений бывшего президента, рынок столкнулся с новыми вызовами.

Об этом пишет Bloomberg.

Финансовые рынки реагируют на шансы Трампа одержать победу над вице-президентом Камалой Харрис, что отражается в прогнозах букмекеров. Инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу монетарной политики, учитывая возможность внедрения проэкономической программы Трампа в условиях уже устойчивой американской экономики после 5 ноября.

Ужесточение финансовых условий, сопровождающееся ростом доходности облигаций и укреплением доллара, создает давление как на Bitcoin, так и на фондовые рынки. Хотя Трамп активно поддерживает криптоиндустрию в своей кампании, остается вопрос, не омрачат ли его другие политические приоритеты это положительное влияние на криптосектор.

«Безусловно, распродажа акций, укрепление доллара США и более высокая доходность облигаций приводят к более жестким финансовым условиям, — отмечает Тони Сайкмор, аналитик IG Australia Pty. — Это негативно влияет на криптовалюты, особенно в критические моменты. Хотя финансовые условия изначально были мягкими, важнее скорость их усиления».

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По состоянию на четверг, 6:30 по лондонскому времени, Bitcoin торгуется вблизи $67,300, демонстрируя недельное падение примерно на 2%. Несмотря на это, крупнейшая криптовалюта выросла примерно на 60% в этом году, достигнув рекордной отметки $73 798 в марте, чему способствовал спрос на спотовые Bitcoin-ETF в США.

Предвыборная борьба между Трампом, который обещает превратить США в криптовалютную столицу мира, и Харрис, которая выступает за взвешенный подход к регулированию отрасли, создает дополнительную неопределенность для рынка. Их позиции резко контрастируют с жесткой политикой в отношении криптосектора при президентстве Джо Байдена.

По данным опроса Bloomberg News/Morning Consult, у кандидатов статистически равные шансы среди вероятных избирателей в семи колеблющихся штатах США. Минимальная разница в этих ключевых регионах подчеркивает, что результаты выборов могут решить последние рекламные кампании, митинги и агитация.

Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets, предупреждает, что победа Трампа может привести к повышению доходности облигаций и негативно повлиять на рисковые активы. Однако она считает, что «ожидаемое смягчение регулирования криптоиндустрии при администрации Трампа все же должно быть более важным фактором».

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