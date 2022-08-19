Bitcoin быстро теряет в стоимости в ожидании следующего шага Федрезерва США — Finance.ua
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Bitcoin быстро теряет в стоимости в ожидании следующего шага Федрезерва США

Финтех и Карты
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Bitcoin быстро теряет в стоимости в ожидании следующего шага Федрезерва США
Bitcoin быстро теряет в стоимости в ожидании следующего шага Федрезерва США
Криптовалюта Bitcoin пятый день подряд падает и достигла уровня ниже 23 тысяч долл., поскольку инвесторы оценивают неоднозначные сигналы Федерального резерва по темпам повышения ключевой ставки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самая большая криптовалюта упала на 3% до 22 716,59 доллара, самого низкого уровня с 10 августа. Вторая самая большая криптовалюта, Ether, упала на 3,8%. Такие активы, как Polygon, Solana и Avalanche, упали на 7% или больше.
«Импульс, вернувший Bitcoin к цене в 25 тысяч долларов, потерял свою движущую силу, и это может начать сильнее давить на цену Bitcoin. Движение ниже 22 500 долларов может свидетельствовать о том, что сейчас ценовое ралли закончилось», — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.
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Криптовалюты в этом году получили значительный удар по стоимости, поскольку ФРС быстро повысила ставки на фоне высоких показателей инфляции. Как следствие, рисковые активы, например акции технологических гигантов, испытали трудности.
С 31 декабря стоимость Bitcoin и Ether упала примерно на 50%. Тем не менее, в середине июня они поднялись с худшего уровня на фоне оптимизма, что инфляция может вскоре достичь пика и пойти на замедление.

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По материалам:
Економічна Правда
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