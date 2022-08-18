Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000 — Finance.ua
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Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000

Финтех и Карты
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Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000
Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000
В последние несколько месяцев цена Bitcoin (BTC) была волатильной, поэтому криптотрейдеры и инвесторы все чаще пытаются определить направление, в котором будет двигаться флагманская криптовалюта.
Технические аналитики Northstar & Badcharts Кевин Уодсворт и Патрик Карим на Youtube-канале Kitco-news решили обсудить целевые уровни BTC.
Давая прогноз по Bitcoin после того, как криптовалюта достигла намеченной им отметки в $20000, Уодсворт отметил, что на основе технического анализа BTC может упасть до $10000.
Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000
"Глядя на график BTC, мы видим, что в перевернутой дуге, противоположной паттерну чашки, мы немного отскочили от области в $20 000, и это подхватило нас и сформировало растущее медвежье сопротивление, ударяя клином.
Существует ряд методов технического анализа и особенностей, которые повышают вероятность прорыва вниз и движения к цели на $10 000–12 000. Я оценил бы такую вероятность от 70% до 80%, затем будет коррекция от 20% до 30% вверх", — говорит. Уодсворт.
Аналитик заметил, что многие криптовалюты теряют импульс и, похоже, достигают максимумов «ралли медвежьего рынка», либо мы находимся на этих пиках, либо очень близки к ним.
Обсуждая графики и долгосрочные прогнозы, технические аналитики не рассматривают как среднесрочную цель уровни выше $30 000.
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Учитывая, что Bitcoin сильно коррелирует с графиком Nasdaq, Карим добавил, что «очень трудно обозначить более высокие цели для биткоина».
Учитывая тот факт, что криптовалюты существуют недавно, трудно предсказать, как они отреагируют на длительный и значительный спад на фондовом рынке.
В момент написания Bitcoin торгуется на уровне $23,317.
По материалам:
cryptomisto
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