Аналитик назвал условие, при котором цена Bitcoin может перевалить за $700 тыс. — Finance.ua

Аналитик назвал условие, при котором цена Bitcoin может перевалить за $700 тыс. Сегодня 07:58 — Финтех и Карты

Аналитик назвал условие, при котором цена Bitcoin может перевалить за $700 тыс.

Криптоаналитик, ведущий YouTube-канала InvestAnswers , выразил мнение, что партнерство криптобиржи Coinbase и управляющего активами BlackRock может подтолкнуть цену Bitcoin к $773 000.

По его словам, если BlackRock инвестирует 0,5% своих активов в BTC с мультипликатором 21x, рыночная капитализация вырастет на $1,05 трлн долларов. Это прибавит $75 000 к цене Bitcoin, увеличив ее до $99 000.

По мнению аналитика, если BlackRock выделит 1% средств, это прибавит около 2,1 трлн долларов к рыночной капитализации и $150 000 к цене Bitcoin. В случае если управляющий активами инвестирует 5%, цена BTC в ближайшие три-пять лет может подняться до $773 000.

Однако эксперт считает, что в ближайшее время такое развитие событий маловероятно.

Напомним, в начале августа BlackRock объявила о партнерстве с Coinbase. В рамках сотрудничества институциональные инвесторы BlackRock, пользующиеся криптоплатформой Aladdin, будут иметь прямой доступ к цифровым активам. В настоящее время партнерство распространяется только на BTC.

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BlackRock является одной из крупнейших мировых компаний по управлению активами и инвестициями. На январь 2022 года под ее управлением находились активы на сумму $10 трлн. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BLK.

В июне генеральный директор инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что на восстановление криптовалютного рынка окажет влияние покупка BTC международными хедж-фондами в сфере традиционных финансов. Однако для этого необходимо, чтобы Федеральная резервная система США (ФРС) прекратила повышение процентных ставок.

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cryptomisto По материалам:

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