Bitcoin не скоро начнет устойчивый рост: прогноз главы Morgan Creek — Finance.ua
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Bitcoin не скоро начнет устойчивый рост: прогноз главы Morgan Creek

Финтех и Карты
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Bitcoin не скоро начнет устойчивый рост: прогноз главы Morgan Creek
Bitcoin не скоро начнет устойчивый рост: прогноз главы Morgan Creek
Новая фаза роста Bitcoin (BTC) начнется в 2024 году, такое мнение высказал генеральный директор фонда Morgan Creek Марко Юско в интервью Stansberry Research. Ключевым событием станет халвинг (сокращение награды майнеров). Это событие как раз и пройдет через два года.
Юско напомнил, что после майского халвинга 2020 года Bitcoin вышел из продолжающейся фазы консолидации и начал демонстрировать агрессивный рост. Пиковых значений монета смогла добиться в 2021 году.
По мнению Юско, текущая цена Bitcoin слишком низкая. Гендиректор Morgan Creek считает, что справедливый курс BTC должен находиться около $30 000.
Эксперт добавил, что период неопределенности на мировом рынке завершается. Приход весны неизбежен, и уже после этого капитал снова должен уйти в криптосферу.
Гендиректор Morgan Creek в прошлом году прогнозировал взлет Bitcoin до $250 000. По мнению главы фонда, таких результатов криптовалюта должна достигнуть к 2026 году.
По материалам:
cryptomisto
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