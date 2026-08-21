Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали
- хищению персональных данных;
- потере доступа к аккаунтам;
- заражению устройства вредоносным программным обеспечением.
- не открывайте письма от неизвестных отправителей;
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- не загружайте вложения из таких сообщений;
- проверяйте информацию только через официальные ресурсы государственных учреждений.
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