Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали Сегодня 10:23 — Финтех и Карты

Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали

Мошенники рассылают электронные письма, которые маскируются под официальные уведомления от имени налоговой службы. В таких письмах речь идет о якобы налоговом долге и срочной необходимости его уплаты.

Об этом сообщает Госкомсвязи.

Получателям предлагают перейти по ссылке для уточнения информации или закрытия задолженности. Чтобы ввести в заблуждение, в письмах мошенники используют логотипы и визуальный стиль, похожий на символику налоговой службы.

Важно! Налоговая не направляет требования об уплате долгов через сторонние ссылки в электронной почте.

Ссылки в таких письмах ведут на фишинговые сайты или вредоносные ресурсы. Переход по ним может привести к:

хищению персональных данных;

потере доступа к аккаунтам;

заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Как защититься:

не открывайте письма от неизвестных отправителей;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не загружайте вложения из таких сообщений;

проверяйте информацию только через официальные ресурсы государственных учреждений.

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