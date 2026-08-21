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Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали

Финтех и Карты
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Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали
Мошенники маскируются под официальные сообщения от имени ГНС — детали
Мошенники рассылают электронные письма, которые маскируются под официальные уведомления от имени налоговой службы. В таких письмах речь идет о якобы налоговом долге и срочной необходимости его уплаты.
Об этом сообщает Госкомсвязи.
Получателям предлагают перейти по ссылке для уточнения информации или закрытия задолженности. Чтобы ввести в заблуждение, в письмах мошенники используют логотипы и визуальный стиль, похожий на символику налоговой службы.
Важно! Налоговая не направляет требования об уплате долгов через сторонние ссылки в электронной почте.
Ссылки в таких письмах ведут на фишинговые сайты или вредоносные ресурсы. Переход по ним может привести к:
  • хищению персональных данных;
  • потере доступа к аккаунтам;
  • заражению устройства вредоносным программным обеспечением.
Как защититься:
  • не открывайте письма от неизвестных отправителей;
  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • не загружайте вложения из таких сообщений;
  • проверяйте информацию только через официальные ресурсы государственных учреждений.
По материалам:
Finance.ua
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