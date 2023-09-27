Binance продает бизнес и полностью уходит из россии — Finance.ua

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Binance продает бизнес и полностью уходит из россии

Фондовый рынок
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Binance продает бизнес и полностью уходит из россии
Binance продает бизнес и полностью уходит из россии
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса компании CommEX.
Об этом говорится в заявлении криптобиржи.
«С целью обеспечения планомерного перехода имеющихся пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — говорится в сообщении.
«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в россии несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.
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«Во время организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX предпримут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX», — пояснили в бирже.
В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления в россии.
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Финансовые подробности сделки не разглашаются. При этом в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в россии.
«В рамках этого соглашения у Binance не останется права на получение части прибыли после продаж и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — пояснили в Binance.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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