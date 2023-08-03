Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу — Finance.ua
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Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу

Личные финансы
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Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу
Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу
Популярный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы. Она продлится всего сутки.
Во время 24-часовой распродажи, дешевые билеты по Европе предлагают на разные направления. Есть много интересных предложений из польских аэропортов.
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Акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября. Проверить направления можно на официальном сайте перевозчика.
Примеры бюджетных рейсов по Европе:
  • Варшава — Осло — 10 евро;
  • Варшава — Вена — 10 евро;
  • Гданьск — Осло — 11 евро;
  • Краков — Вена — 13 евро;
  • Катовице — Милан — 14 евро;
  • Катовице — Венеция — 15 евро;
  • Краков — Берлин — 15 евро;
  • Краков — Прага — 15 евро;
  • Каунас — Копенгаген — 18 евро;
  • Вильнюс — Берлин — 18 евро;
  • Варшава — Брюссель — 20 евро.
Напомним, специалисты в ежегодном отчете Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы, обратив особое внимание на те, что касаются семейного отдыха: питание, напитки, развлечения для всей семьи, а также мороженое и солнцезащитный крем.

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По материалам:
Телеканал 24
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