Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу — Finance.ua

Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу
Популярный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы. Она продлится всего сутки.
Во время 24-часовой распродажи, дешевые билеты по Европе предлагают на разные направления. Есть много интересных предложений из польских аэропортов.
Акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября. Проверить направления можно на официальном сайте перевозчика.
Примеры бюджетных рейсов по Европе:
- Варшава — Осло — 10 евро;
- Варшава — Вена — 10 евро;
- Гданьск — Осло — 11 евро;
- Краков — Вена — 13 евро;
- Катовице — Милан — 14 евро;
- Катовице — Венеция — 15 евро;
- Краков — Берлин — 15 евро;
- Краков — Прага — 15 евро;
- Каунас — Копенгаген — 18 евро;
- Вильнюс — Берлин — 18 евро;
- Варшава — Брюссель — 20 евро.
Напомним, специалисты в ежегодном отчете Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы, обратив особое внимание на те, что касаются семейного отдыха: питание, напитки, развлечения для всей семьи, а также мороженое и солнцезащитный крем.
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