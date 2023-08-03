Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу — Finance.ua

Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу Сегодня 16:29 — Личные финансы

Билеты от 10 евро. Ryanair запустил быструю распродажу

Популярный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы. Она продлится всего сутки.

Во время 24-часовой распродажи, дешевые билеты по Европе предлагают на разные направления. Есть много интересных предложений из польских аэропортов.

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Акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября. Проверить направления можно на официальном сайте перевозчика.

Примеры бюджетных рейсов по Европе:

Варшава — Осло — 10 евро;

Варшава — Вена — 10 евро;

Гданьск — Осло — 11 евро;

Краков — Вена — 13 евро;

Катовице — Милан — 14 евро;

Катовице — Венеция — 15 евро;

Краков — Берлин — 15 евро;

Краков — Прага — 15 евро;

Каунас — Копенгаген — 18 евро;

Вильнюс — Берлин — 18 евро;

Варшава — Брюссель — 20 евро.

Напомним, специалисты в ежегодном отчете Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы, обратив особое внимание на те, что касаются семейного отдыха: питание, напитки, развлечения для всей семьи, а также мороженое и солнцезащитный крем.

Телеканал 24 По материалам:

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