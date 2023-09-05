Билетов по 10 евро не будет: Франция начинает борьбу со слишком дешевыми перелетами — Finance.ua
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Билетов по 10 евро не будет: Франция начинает борьбу со слишком дешевыми перелетами

Мир
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Билетов по 10 евро не будет: Франция начинает борьбу со слишком дешевыми перелетами
Билетов по 10 евро не будет: Франция начинает борьбу со слишком дешевыми перелетами
Франция намерена установить минимальную стоимость перелетов. От этого больше всего пострадают европейские популярные лоукостеры, которые иногда продают билеты по 10 евро, пишет Euronews.

Удар по лоукостерам

Министр транспорта Франции Клеман Бон планирует подать предложение об установлении минимальной цены на перелеты своим коллегам из Евросоюза в ближайшие дни. Пока неизвестно, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу.
Билеты на самолет за 10 евро, когда мы находимся в разгаре экологического перехода, больше невозможны. Это не соответствует их цене для планеты, считает французский министр.
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Чиновник призвал дополнительно обложить налогами деятельность, загрязняющую окружающую среду. Так можно будет вкладывать больше в экологические трансформации Франции. По словам министра, страна увеличит налог на рейсы, вылетающие с территории Франции. А вырученные деньги хотят вложить в развитие железнодорожного транспорта.

Франция популяризирует железную дорогу

Инициатива Парижа больше всего затронет популярные европейские лоукостеры. Они стали очень успешными компаниями, ведь предлагают низкие цены на популярные направления. В то же время такие частые авиаперелеты влекут за собой огромные выбросы парниковых газов. Поэтому Франция активно продвигает путешествия по железной дороге.
В мае, в частности, запретили внутренние авиарейсы из нескольких аэропортов, если ту же поездку можно совершить поездом. Дорога не должна занимать более двух с половиной часов. По новым правилам, под запретом оказались короткие рейсы между Парижем и рядом городов: Марселем, Нантом, Лионом и Бордо. Из столицы Франции до них теперь можно добраться только по железной дороге.
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По материалам:
Телеканал 24
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