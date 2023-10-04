Безработной молодежи в Украине предлагают переквалифицироваться в энергетиков и строителей — Finance.ua

Безработной молодежи в Украине предлагают переквалифицироваться в энергетиков и строителей Сегодня 16:28 — Личные финансы

Безработной молодежи в Украине предлагают переквалифицироваться в энергетиков и строителей

Государственная служба занятости после консультаций с бизнесом и экспертами в сфере HR (Human Resources, работа с персоналом) обновила 4 учебных программы для переквалификации безработной молодежи.

Об этом сообщает экспертная платформа Career Hub, участвовавшая в работе над программами переквалификации.

Так, обновлены учебные программы для переквалификации безработной молодежи для получения таких частичных профессиональных квалификаций:

особенности монтажа и эксплуатации солнечных панелей;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок и сетей;

сбор опалубки простых видов, изготовление арматурных сеток и каркасов и приготовление бетонных смесей;

распалубка и разборка бетонных и железобетонных конструкций.

Исследование Career Hub «Future of Work 2030: Как подготовиться к изменениям в Украине» выявило рост спроса на рынке труда на профессионалов в сфере энергетики — в сфере альтернативной энергетики, а также разработки собственных месторождений, в частности добычи газа.

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Предполагается, что спрос на квалифицированный персонал в области возобновляемой энергетики вырастет на 61%. В целом это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики.

Кроме того, как показало исследование «Строительный сектор в Украине в период войны», подготовленное компанией Solidarity Fund Pl, около половины опрошенных компаний (47%) планируют расширяться и увеличивать штат работников после завершения военных действий. Наибольшая потребность отмечается по профессиям бетонщиков, маляров, электрогазосварщиков, станков деревообрабатывающих станков и дизайнеров.

Государственный центр занятости обнародовал пошаговую инструкцию для регистрации и получения пособия для безработных.

Для того чтобы попасть на обучение и получить частичную профессиональную квалификацию, пользующуюся спросом на рынке труда уже сегодня, нужно:

Иметь статус безработного, зарегистрированный государственным центром занятости.

Обратиться к карьерному советнику центра занятости и сообщить о намерениях пройти обучение и получить сертификат на обучение (карьерный советник закрепляется за каждым автоматически при обращении в ГСЗ).

Для зарегистрированных безработных обучение будет оплачиваться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Если официального статуса безработного нет, можно подать онлайн заявку для получения ваучера на обучение по этой ссылке

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Економічна Правда По материалам:

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